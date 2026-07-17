A casi diez meses de su última anotación en Brasil, el "Monito" se hizo presente en la goleada de Portland Timbers por 5-1 a Seattle Sounders.

Pasó un largo tiempo para que el delantero chileno Alexander Aravena se reencontrara con los goles. La última vez que festejó fue el 28 de septiembre del 2025, cuando con la camiseta de Gremio anotó en la victoria por 3-1 al Vitória.

Transcurrieron 291 días, poco más de nueve meses, con envío a préstamo hasta Estados Unidos incluido, para que el Monito se reencontrará con los abrazos. Y fue en la reanudación de la Major League Soccer (MLS) tras la pausa por el Mundial 2026.

El equipo de Aravena, Portland Timbers, fue hasta Lumen Field para visitar a Seattle Sounders y consiguió una aplastante victoria por 5-1, con presencia además de otro chileno como Felipe Mora. Ambos ingresaron en el tramo final del cotejo.

ver también Colo Colo pierde un refuerzo: Alexander Aravena no está ni ahí con ser refuerzo albo

Alexander Aravena anota su primer gol en la MLS

El ex Universidad Católica arrancó en el banco de suplentes. Desde allí vio cómo su club se puso en ventaja de forma sólida por 0-4, con tantos del venezolano Kevin Kelsy (19′, 63′), el canadiense Kamal Miller (56′) y Cole Basset (60′).

Aravena ingresó a la cancha en el minuto en lugar del vinotinto y si bien sufrió el descuento de Hassani Dotson (87′) en el local, el chileno dijo presente en el marcador en tiempo de descuento, tras recibir dentro del área un pase por izquierda del portugués David da Costa y poner en los 90+8′ el 5-1 definitivo.

Gracias a esta victoria, Portland Timbers se reencuentra con los triunfos luego de tres fechas en la MLS y alcanza el 11° puesto de la Conferencia Oeste con 17 puntos. Su próximo desafío será el miércoles 22 de julio cuando reciban a FC Dallas desde las 22:30 horas.

Los números del “Monito” en Estados Unidos

Alexander Aravena está en préstamo en Portland Timbers proveniente del Gremio de Porto Alegre. Desde su llegada, disputó 451 minutos en 13 juegos, cuatro de ellos como titular, donde registra la reciente anotación.

En síntesis