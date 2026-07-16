El mediocampista, la gran obsesión del Cacique en el mercado, se lució en Argentina con un gol en un amistoso. Los clubes conversan para concretar el traspaso.

Diego Valdés le hace ojitos a Colo Colo en Argentina en medio de las negociaciones por su fichaje. El mediocampista es la gran prioridad del Cacique en el mercado de invierno, pero todavía no logra un acuerdo con Vélez Sarsfield. Y mientras el jugador espera, hace méritos a punta de golazos.

Días atrás el chileno había marcado en un amistoso ante Newell’s Old Boys, demostrando que está en condiciones de ser un aporte. El Eterno Campeón hizo su movida, pero recibió un portazo a la primera propuesta que hizo por el jugador.

Es por ello que ahora, en otro duelo de preparación frente a Cerro Porteño, el 10 decidió lucirse. Con un tremendo golazo, comandó uno de los triunfos del Fortín y en Argentina los hinchas incluso comienzan a pedir que se quede.

Diego Valdés sigue en racha goleadora en Vélez mientras espera a Colo Colo

Diego Valdés se encendió ante los rumores que lo acercan a Colo Colo y está volviendo a ser ese jugador que enamoró a México tiempo atrás. El mediocampista sigue esperando por un acuerdo entre el Cacique y Vélez Sarsfield, pero no pierde tiempo.

Diego Valdés sumó minutos en un amistoso en Vélez, marcó otro gol y sigue esperando a Colo Colo para volver a Chile. Foto: Vélez Sarsfield.

Este jueves, el Fortín disputó dos amistosos ante Cerro Porteño antes del regreso del fútbol en Argentina. En el primero, el chileno fue titular y tuvo el rol de creador del juego, aunque se terminó robando la película con un golazo.

Un pase atrás dejó a Diego Valdés en el límite del área. Desde ahí el volante se acomodó y metió un remate tan ajustado que fue al palo antes de ingresar a la portería. Con ese tanto, Vélez Sarsfield se terminó quedando con el triunfo.

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Las actuaciones que ha tenido el chileno en los últimos amistosos han llevado a los hinchas del Fortín a exigir su continuidad. Por ahora, no es uno de los preferidos por el técnico Guillermo Barros Schelotto, pero si sigue rindiendo así, las cosas podrían cambiar.

En el Eterno Campeón intentan convencer al cuadro trasandino del traspaso lo antes posible. Fernando Ortiz había pedido que los refuerzos de la segunda rueda estuvieran para la gira por Colombia, pero por ahora no ha llegado nadie.

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Diego Valdés sigue dando que hablar en Vélez Sarsfield y Colo Colo se comienza a preocupar. El Cacique tiene como prioridad su fichaje, pero se está demorando más de la cuenta y lo puede pagar caro.

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En resumen, Colo Colo y Valdés