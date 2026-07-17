El DT que cosechó la peor campaña histórica de la Roja en Eliminatorias se sinceró desde tierra incaica, donde trabaja comentando la Copa del Mundo.

Ricardo Gareca sigue brindando frases para el bronce desde Perú, país donde marcó una era y trabaja en las comunicaciones actualmente. El entrenador delira con la selección de Argentina rumbo al bicampeonato en el Mundial 2026.

Bajo el programa La Sustancia, el Tigre le mandó un mensaje a todo el pueblo peruano. Lejos de sus tormentosos días en la selección chilena, envió flor de palo a nuestro país desde tierra vecina.

“A los peruanos los escuché gritar el gol, donde estoy alojado escuché a mucha gente. Yo sé que los peruanos querían que Argentina ganara, puede haber unos poquitos que no, pero sé que la mayoría quería que Argentina llegara a la final”, lanzó.

Gareca y la hermandad entre sus dos países

Ricardo Gareca le dio el cachetazo definitivo a Chile luego de decir que en Argentina solo hay cariño por un país. El Tigre no se guardó nada a la hora de analizar el Mundial 2026.

Gareca sigue prendiendo todo desde Perú /Photosport

“A los peruanos, saben que los argentinos los queremos. A los únicos que queremos es a los peruanos y sé que ellos nos quieren“, dijo entre risas el ex entrenador de la Roja.

Recientemente el trasandino hizo noticia por su efusiva celebración del triunfo ante Inglaterra. Grabándose para su programa el Tigre no pudo contener la emoción y apareció llorando en cámara.

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El DT está radicado en Perú haciendo el programa La Sustancia, luego de haber dirigido a Chile en las últimas Eliminatorias. Ahí cosechó la peor campaña histórica de la Roja en dicho certamen.