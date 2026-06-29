Lo descubrió Ricardo Gareca en la Roja y ahora da el salto en el fútbol argentino: “Se consolidó”

El mercado de fichajes en el fútbol argentino tiene como protagonista a un seleccionado nacional. Un caso particular ya que fue de los pocos jugadores que logró descubrir Ricardo Gareca.

Esto tiene relación con Ulises Ortegoza, que tras 148 partidos en Talleres de Córdoba fue contratado por Racing Club, tras la solicitud del nuevo DT Juan Pablo Vojvoda.

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“El mediocampista llegó a Talleres en junio del 2022 y, desde su incorporación, fue creciendo, se consolidó y transformó en una pieza importante del plantel profesional durante estos cuatro años”, destacó el cuadro de Cordoba.

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Ulises Ortegoza da el salto a Racing Club

Incluso hicieron mención a que en 2024, Ulises Ortegoza fue convocado justamente por Gareca para disputar una doble jornada FIFA con la selección chilena. Aunque en total solo fueron seis minutos ante Colombia en la derrota por 4-0.

Ulises Ortegoza también jugó en gira de Talleres por Chile. Entre los amistosos que se disputaron, se midió ante la U

Pese a ello, se convirtió en uno de los más regulares de la “T”. Por lo mismo el interés de Racing se concretó en este mercado. “Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío de su carrera profesional”, recalcó Talleres agradecido por su legado y nueva aventura en la “Acadé”.

Lo que además contemplo una venta por 1,5 millones de dólares por la totalidad de la carta del volante de 29 años. Por lo que es un monto extra que es bienvenido por el nuevo entrenador Jorge Sampaoli, para nuevos refuerzos.

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Ahora esto marca una particular situación de contrastes con su otro compatriota en el cuadro albiceleste. Es que mientras Ulises Ortegoza celebra su traspaso a Racing, hay otro chileno que tiene los días contados en la Academia. Este es el caso de Damián Pizarro que no fue considerado para la pretemporada mientras se juega el Mundial y todo apunta a que rescindirán su contrato en los próximos días.