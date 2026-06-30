Luego de su bullada salida de San Lorenzo, el ex técnico de la U aclaró cuál será su próximo paso, abriéndole la puerta a llegar a La Roja.

Uno de los candidatos a ser el nuevo entrenador de la Selección Chilena es el argentino Gustavo Álvarez, quien tomó fuerza luego de su bullada salida de San Lorenzo en Argentina, donde apenas estuvo tres meses.

Quien fuera técnico en Huachipato y Universidad de Chile hasta fines del 2025 es una de las opciones que maneja la ANFP para tomar el puesto que está vacante desde el 10 de junio del 2025, y que de forma interina posee Nicolás Córdova.

Fue en conversación con Radio ADN donde se le consultó a Gustavo Álvarez sobre su futuro como estratega, y si bien no quiso entregar señales al respecto, dejó la puerta abierta a la opción de dirigir a Chile.

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Gustavo Álvarez le abre la puerta a volver a Chile

Sobre su siguiente paso tras salir de San Lorenzo, el oriundo de Lomas de Zamora expresó que “por ahora, (lo que quiero) es descansar. Siempre es un descanso activo, uno analiza el modelo de juego, la forma de entrenar”.

“Está todo muy quieto, se están jugando muy pocas ligas, asi que estoy tranquilo, esperando, buscando tomar la decisión que represente un paso adelante en mi carrera“, puntualizó Álvarez, candidato a asumir el banco de Chile.

En su último paso por los Gauchos de Boedo, dirigió entre el Apertura 2026 y Copa Sudamericana un total de 13 encuentros, donde ganó tres, empató ocho y perdió dos, con un índice de rendimiento del 43,59 por ciento.

En síntesis