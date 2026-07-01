Los albos necesitan un triunfo para asegurar la clasificación a octavos de final.

Colo Colo y O’Higgins se pondrán al día esta semana en la Copa Chile con el duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo E, que se jugará en el Estadio El Teniente.

Los albos llegan con la oportunidad de asegurar su clasificación a los octavos de final y para conseguirlo deberá imponerse al Capo de Provincia que también necesita sumar, para seguir con opciones de avanzar en el torneo.

Colo Colo quiere seguir con la racha ganadora en Copa Chile – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO?

Colo Colo vs. O’Higgins juegan este miércoles 1 de julio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, en el marco de los partidos pendientes en fecha 2 de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Tabla de posiciones Copa Chile

En resumen…