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Colo Colo

Aníbal Mosa confirma la continuidad de Joaquín Sosa en Colo Colo: “Se extendió hasta 2027”

El presidente de Blanco y Negro confirmó que hicieron uso de la extensión del contrato del defensor uruguayo.

Por Carlos Silva Rojas

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Joaquín Sosa sigue en Colo Colo.
© PhotosportJoaquín Sosa sigue en Colo Colo.

Colo Colo mantiene su gran momento y avanza a paso firme en la Copa Chile, donde este lunes consiguió su tercera victoria en la misma cantidad de partidos disputados en el torneo.

El cuadro de Fernando Ortiz quedó a un paso de la clasificación a la siguiente ronda en el certamen, tras vencer por un cómodo 3-0 a Unión Española en el estadio Santa Laura.

En la antesala al encuentro habló el presidente y controlador de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se refirió al mercado de fichajes y confirmó una permanencia clave en Colo Colo: no se mueve Joaquín Sosa.

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Joaquín Sosa sigue en Colo Colo

El contrato de Sosa, titular indiscutido en Colo Colo, terminaba a mediados de junio con ByN y el propietario del club dio a conocer que ese vínculo fue renovado.

“Nosotros tenemos dos ventanas, una para hacer una extensión de su préstamo, lo cual ya lo hicimos al Bologna, porque teníamos fecha hasta el 15 de junio. Y eso se extendió hasta el 15 de junio del año 2027“, dijo el empresario sirio.

Aníbal Mosa confirma que Joaquín Sosa sigue en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Aníbal Mosa confirma que Joaquín Sosa sigue en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Cuando llegue el año 2027 nosotros vamos a hacer uso de la opción de compra. Así que está todo en orden, todo conforme y Joaquín tiene que estar tranquilo”, agregó.

De esta forma, Colo Colo asegura a su primer gran nombre para pelear la Liga de Primera, porque Joaquín Sosa no se mueve y Blanco y Negro va a comprar su ficha en 2027.

En síntesis

  • Colo Colo venció 3-0 a Unión Española bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.
  • Aníbal Mosa confirmó la renovación del préstamo del defensor Joaquín Sosa en Colo Colo.
  • La extensión del préstamo con el Bologna asegura a Sosa hasta junio de 2027.
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