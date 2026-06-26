El central uruguayo le dejó un recado a Blanco y Negro para tratar a la brevedad su continuidad en la institución."

Desde que llegó como refuerzo a Colo Colo para esta temporada, el defensor uruguayo Joaquín Sosa se convirtió en pilar importante en el esquema del técnico Fernando Ortiz, siendo titular en casi todos los partidos de la campaña.

Es más, de los 23 encuentros que disputó el Cacique este año, entre Liga, Copa de la Liga y Copa Chile, el oriental jugó 20 y 19 de ellos desde el arranque. Justo lo que se le pide a los fichajes internacionales, que vengan y tomen el puesto.

Sin embargo, Joaquín Sosa está a préstamo en Colo Colo, y pese a que desde la dirigencia de Blanco y Negro afirmaron que todo está listo y que extenderá su vínculo hasta junio del 2027, el defensor sembró la incertidumbre al asegurar que todavía no hay nada firmado.

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Sosa deja en ascuas a Colo Colo por su futuro

“Yo quiero seguir. Nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo. Yo estoy centrado, de esos se encargan, pero yo estoy contento y si las personas que tienen que hacerlo tienen ganas, podemos seguir”, señaló el oriundo de Fray Bentos.

Si bien fue el propio presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien sostuvo que Joaquín Sosa estaba “súper blindado” para continuar en el club, el central de 24 años sorprendió a todos al asegurar que todavía no le comunican su continuidad en Macul.

“Lo que él diga (Mosa), bien por él, pero hasta el momento a mí no se me ha comunicado nada. Yo estoy contento porque se puede dar fácilmente, estamos contentos. No estoy ansioso, porque se va a dar“, sentenció el jugador cuyo pase pertenece a Bologna.

En síntesis