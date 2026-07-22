El atacante uruguayo dejó clara su confianza para el duelo ante los Xeneizes en Buenos Aires y le da lo mismo con qué marcar un gol. Literalmente.

Thiago Vecino tomó el avión rumbo a Argentina con la esperanza total de que O’Higgins cumpla un buen partido ante Boca Juniors en el playoff de la Copa Sudamericana. El delantero uruguayo suma nueve goles para el Capo de Provincia en la temporada.

Dos de ellos se los hizo a Colo Colo en la Copa Chile. Uno fue muy de goleador y tras aprovechar un grosero error de Gabriel Maureira en el estadio Monumental. El otro, donde le sacó brillo a su juego aéreo para vencer al juvenil portero de 19 años en El Teniente.

En ese contexto, el exdelantero de Huachipato mantiene intactas las ganas de brillar en La Bombonera. Fue en un diálogo con O’Higgins Total que el charrúa apuntó sus deseos para el partido en Buenos Aires. “Ojalá quede en la cabeza, en lo que sea”, aseguró Vecino.

Thiago Vecino se encontró con esta pelota y anotó el 2-2 parcial ante Colo Colo, aunque después Felipe Raipán decidió el partido para los albos. (Andrés Piña/Photosport).

“Ojalá se pueda dar y colaborar. Que ganemos sobre todo, de la manera que sea, pero que ganemos”, manifestó Vecino, quien en Argentina jugó en dos clubes: Unión Santa Fe y Vélez Sarsfield. Hubo un compañero de ataque en los celestes que se sumó a sus deseos.

Otro gol de Thiago Vecino a Colo Colo. (Jorge Loyola/Photosport).

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Arnaldo Castillo se suma a Vecino en sus deseos para la ida de Boca vs O’Higgins

Arnaldo Castillo, el paraguayo-chileno que ha disputado 12 partidos en O’Higgins junto a Thiago Vecino, también tiene confianza en cumplir un buen papel en la visita a Boca Juniors. “La ilusión nuestra es poder hacer un buen trabajo allá”, aseguró el exdelantero de Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt.

“Y cerrarlo bien acá en casa”, sentenció Castillo, jugador de 29 años autor de 12 conquistas para el equipo adiestrado por Lucas Bovaglio durante la campaña 2026. Esta serie significará la despedida del club celeste de Francisco González, habilidoso extremo que ha sido figura en el fútbol chileno.

Francisco González y Arnaldo Castillo celebran un gol de O’Higgins vs Millonarios de Colombia. (Jorge Loyola/Photosport).

Una vez que culmine la llave, González emigrará rumbo al Xolos de Tijuana de México para continuar con su carrera, que registra pasos por Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, además de la selección Sub 23 de Argentina que disputó el Preolímpico.

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins en la Copa Sudamericana?

El duelo de ida entre Boca y O’Higgins está pactado para el jueves 23 de julio a contar de las 20:30 horas en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 30 del mismo mes a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua.