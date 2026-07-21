El volante chileno sufrió un inconveniente que lo dejará fuera del encuentro de ida ante el Capo de Provincia, al igual que un lateral derecho charrúa que le dará paso a un subcampeón del Mundial Sub 20 realizado en Chile.

Carlos Palacios por fin había vuelto a jugar en Boca Juniors tras más de siete meses, pero sufrió un nuevo problema físico que lo bajó del duelo de ida contra O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026. Aunque el inconveniente muscular no es grave, sí lo marginará de la citación.

Según informó el periodista Emiliano Raddi, Palacios tiene una “molestia en el aductor”. Por eso mismo, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena ni siquiera lo incluirá entre los convocados para el primero de los duelos ante el Capo de Provincia.

La situación evidentemente causó sorpresa y molestia en varios fanáticos del cuadro Xeneize debido a la inactividad de La Joya, quien ha estado muy lejos de refrendar aquel apodo en su paso por La Bombonera. Aunque no es el único de los lesionados en el elenco Azul y Oro.

Carlos Palacios no jugará frente a O’Higgins este jueves 23 de julio. (Getty Images).

Otro que no podrá jugar es uno de los refuerzos que llegaron al gigante trasandino en el mercado de fichajes invernal: el uruguayo Leandro Lozano, lateral derecho que arribó procedente de Argentinos Juniors. El charrúa presentó el inconveniente en la práctica de este martes 21 de julio.

Esa lesión le permitirá jugar como titular contra los celestes a un subcampeón del Mundial Sub 20 realizado en Chile en 2025: Dylan Gorosito, quien será el marcador de punta ante el equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio.

Dylan Gorosito festeja un gol que le convirtió a Italia en Valparaíso. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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Carlos Palacios se suma a la larga lista de bajas de Boca vs O’Higgins

Carlos Palacios le dio una mala noticia a Boca Juniors dos días antes de recibir a O’Higgins en La Bombonera. Y se sumó al listado de ausencias que el Vasco Arruabarrena debe paliar en el duelo ante el cuadro chileno. Allí también figura el mediocampista Tomás Belmonte.

Y dos centrodelanteros: Milton Giménez y el paraguayo Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro que le motivó muchos inconvenientes e incluso requirió de un tratamiento similar al bloqueo facetario, un plan que activó el cuerpo médico boquense para evitar la cirugía.

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Aunque Boca sí podrá contar con dos refuerzos colombianos: Sebastián Villa, quien regresó al club a cambio de casi 7 millones de dólares. Y su compatriota mundialista Álvaro Montero, portero que mide poco más de 2 metros y el semestre pasado atajó en Vélez Sarsfield. Otro que dirá presente será Leandro Paredes, reciente subcampeón del Mundial 2026 con Argentina.

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins en la Copa Sudamericana?

El duelo de ida entre Boca y O’Higgins está pactado para el jueves 23 de julio a contar de las 20:30 horas en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 30 del mismo mes a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua.