Vuelve la acción en nuestro continente, donde el chileno entrenó como titular en uno de los equipos que paró Rodolfo Arruabarrena. En Rancagua miran de reojo el duelo.

Sin partidos del Mundial 2026 hoy, los hinchas en Chile tienen la chance de seguir otro encuentro que acapara las miradas en el fútbol argentino. Ahí chocarán Boca Juniors ante Sarmiento de Junín.

El duelo es válido por los 16avos de final de la Copa Argentina, en partido único a disputarse en el Estadio Marcelo Bielsa. En el xeneize se espera que Carlos Palacios tenga minutos, en duelo que miran de reojo en Rancagua.

Es que el partido será el apretón clave que tendrá el elenco de Rodolfo Arruabarrena previo a jugar con O’Higgins, en Copa Sudamericana. Una semana después será el partido de ida, en La Bombonera.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Boca Juniors vs Sarmiento?

El partido de Copa Argentina entre Boca Juniors y Sarmiento se jugará este jueves 16 de julio, a las 20.45 horas de Chile. El encuentro se podrá ver en vivo por TV mediante el canal TyC Sports.

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A la vez, podrá seguirse vía streaming por la misma app del canal a cargo de la transmisión. Para quienes quieran seguir online el encuentro, este estará disponible en TyC Sports Play.

El Vasco paró a Carlos Palacios titular en uno de los dos equipos que probó previo al encuentro, aunque habrá que esperar hasta última hora su decisión. El partido será el estreno oficial del DT, quien asumió hace poco en la banca.

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“Tengo un buen plantel, aunque no se viene de un buen semestre. Hay que trabajar, tratar de hacer un buen equipo, un buen grupo y darle para adelante”, dijo Arruabarrena, en la previa.