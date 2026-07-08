En el debut de su nuevo técnico, los chilenos ingresaron y fueron parte de la victoria ante el cuadro brasileño en un amistoso. Eso sí, no se vieron bien.

Boca Juniors volvió a la acción pensando en la segunda rueda de la temporada 2026 y lo hizo con los chilenos siendo parte. Este miércoles los Xeneizes vencieron por la cuenta mínima a Athletico Paranaense en un amistoso, con Carlos Palacios y Williams Alarcón ingresando desde la banca.

Los ex Colo Colo venían de un primer semestre complicado, con el primero sin jugar por una lesión que lo obligó a operarse y el segundo entre algunos problemas físicos. Ahora, con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la banca para lo que resta de año, ambos necesitaban mostrar que pueden seguir siendo aporte.

Y si bien comenzaron sentados en el banquillo, en el segundo tiempo fueron parte del compromiso. No obstante, su rendimiento no fue el mejor y las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Carlos Palacios y Williams Alarcón se muestran en la nueva era de Boca Juniors

Boca Juniors derrotó a Athletico Paranaense en un amistoso que tuvo a chilenos en acción. Carlos Palacios y Williams Alarcón sumaron minutos en el triunfo de los Xeneizes antes de volver a la competencia.

Boca Juniors derrotó a Athletico Paranaense en un amistoso con Carlos Palacios y Williams Alarcón sumando minutos. Foto: Boca Juniors.

El encuentro tuvo al elenco trasandino como el principal protagonista, pero esperando casi a la media hora para poder ponerse en ventaja. Fue en los 27′ cuando Lautaro Blanco recibió un balón a 25 metros del arco y sacó un misil inatajable para el 1 a 0.

Los chilenos saltaron a la cancha en el segundo tiempo, cuando Boca Juniors realizó varios cambios. El primero fue Williams Alarcón, quien ingresó en reemplazo de Tomás Belmonte para afirmar el mediocampo. Minutos más tarde el arquero Santos fue expulsado luego de salir con una pierna muy en alto, lo que llevó a los Xeneizes a aportar en ofensiva.

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Cuando el reloj marcaba los 67′ llegó el momento para Carlos Palacios, quien reemplazó a Santiago Ascacibar. Sin soltarse tanto en ataque y tratando de armar más juego, la Joya trató de hacer su aporte para aumentar la diferencia pero no estuvo fino.

Ambos jugadores necesitan recuperar terreno después de una dura primera rueda. Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena pueden tener una nueva chance, aunque por ahora no aprovecharon su oportunidad.

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Boca Juniors gana en el estreno de su nuevo técnico con Carlos Palacios y Williams Alarcón siendo parte de la jornada. Los chilenos están luchando por seguir en los Xeneizes y así ser parte de la segunda rueda del 2026.

El próximo partido de Boca Juniors

Carlos Palacios y Williams Alarcón esperan ser parte del próximo partido de Boca Juniors. Los Xeneizes vuelven a la cancha el próximo jueves 16 de julio cuando enfrente a Sarmiento desde las 20:45 horas por la Copa Argentina.

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En resumen, Palacios, Alarcón y Boca Juniors