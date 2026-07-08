Desde la Corporación Santiago Wanderers pusieron el grito en el cielo y culpan duramente a la SA y la ANFP por perder la histórica sede sudamericana de la Copa Intercontinental Sub 20.

Santiago Wanderers y el fútbol chileno se ve enfrascado en una polémica y escándalo de proporciones, esto tras la hazaña conseguida por la juvenil del Decano, quien el pasado 22 de marzo se coronó campeona de la Copa Libertadores Sub 20, frente a Flamengo en Quito.

Así las cosas, Wanderers debe disputar la Copa Intercontinental Sub 20 2026 frente al Real Madrid, reciente campeón de la UEFA Youth League. El torneo que en sus cuatro ediciones se había disputado en Sudamérica, justo ahora le cede la localía a los merengues.

Desde la Corporación Santiago Wanderers pusieron el grito en el cielo, criticando la gestión y peso del fútbol chileno ante la Conmebol y peor aún en esferas más altas del balompié planetario.

“Lo ocurrido con la final Intercontinental Sub 20 es una señal preocupante y dolorosa para Santiago Wanderers, para Valparaíso y para el fútbol chileno. Después de meses de declaraciones grandilocuentes y de una tradición asentada que vinculaba esta final con Sudamérica, finalmente el partido se jugará en el estadio del Real Madrid“, manifestó el ente caturro.

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Duras críticas de la Corporación Santiago Wanderers

Agregó que “esto demuestra el escaso peso político y deportivo que hoy tienen Conmebol, ANFP y Santiago Wanderers SADP para defender los intereses del club, de su gente y del deporte chileno frente a los grandes poderes del fútbol internacional. Incluso teniendo en cuenta que Pablo Milad no sólo es presidente de la ANFP, sino también vicepresidente de Conmebol“.

Comunicado de la Corporación Santiago Wanderers.

“La pérdida de esta sede no puede ser presentada como un simple cambio logístico. Es una derrota política que expone, una vez más, la debilidad y fragilidad del fútbol chileno en el concierto sudamericano e internacional“, sentenciaron.

Cabe recordar que desde su nacimiento en 2022 la Copa Intercontinental Sub 20 la diputaron Peñarol contra Benfica en Montevideo, Boca Juniors versus AZ Alkmaar en Buenos Aires y Flamengo ante Olympiakos y Barcelona en Río de Janeiro. Es decir, todos los sudamericanos en propia casa.

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De esta forma, Chile pierde para sí, y quizás para Sudamericana de ahora en adelante, la sede de la Copa Intercontinental Sub 20. El duelo entre Wanderers y Real Madrid fue programado para el sábado 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Resumen:

-Santiago Wanderers ganó la Libertadores Sub 20 ante Flamengo el 22 de marzo.

-Real Madrid será el rival el 19 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

-La Copa Intercontinental se disputará fuera de Sudamérica tras cuatro ediciones previas.