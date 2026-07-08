Madrid sí, Valparaíso no: El motivo que marcó el cambio de sede de final Intercontinental

Pese a todos los intentos de Santiago Wanderers, la definición se disputará en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

La final Intercontinental Sub 20 tiene sede y fecha confirmada. Pese a los intentos de Santiago Wanderers, finalmente el encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo 19 de septiembre.

Apenas el cuadro caturro dirigido por Felipe Salinas superó a Flamengo en la tanda de penales, Reinaldo Sánchez comenzó la campaña para llevar la definición a Valparaíso.

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Con el argumento de que el Estadio Elias Figueroa es uno de los estadios más destacados en el país, se buscó tener la definición en Chile. En 2025 ya fue remodelado para recibir el Mundial Sub 20. También fue sede de los Juegos Panamericanos 2023 y la Copa América 2015. Además tiene una capacidad superior a 20 mil personas.

Sin embargo, la decisión pasó principalmente por la capacidad y magnitud del recinto del Real Madrid. “La elección del Santiago Bernabéu mantiene la tradición de llevar este certamen a escenarios históricos del fútbol mundial”, recalca el comunicado que publicaron en Conmebol.

El estadio Santiago Bernabéu será la sede la final Intercontinental Sub 20 (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Para peor en las ediciones anteriores se disputó la final en Estadio Centenario, La Bombonera, y Estadio Maracaná. Recintos que llegan hasta 80 mil espectadores. Lo que marca un importante crecimiento a diferencia del recinto de Valparaíso.

Por lo que esto fue decidor al momento de definir el recinto y no lo deportivo, ya que en las últimas cuatro ediciones se disputó en Sudamérica.

Final Intercontinental en Madrid: La primera reacción de Santiago Wanderers

El cuadro nacional había recalcado que la final se disputaría en Valparaíso. Incluso la ANFP y el Ministerio del Deporte enfatizaron su apoyo para que se dispute en Chile. El tema es que las gestiones no trajeron frutos.

Lo que molestó en Santiago Wanderers. Reinaldo Sánchez declinó a hablar con Redgol, pero entregó un comunicado oficial por lo ocurrido.

“El partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra“, acusó el histórico dirigente.