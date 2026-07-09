De este encuentro saldrá el primer semifinalista del torneo más importante del planeta fútbol.

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final para conocer al campeón. Esta vez, es Francia y Marruecos los que se enfrentan por los cuartos de final de la cita planetaria.

Los galos asoman como los grandes favoritos. Con un ataque envidiable encabezado por Kylian Mbappé y Michael Olise, asustan a cualquiera. Fueron campeones en Rusia 2018, finalistas en Qatar 2022 y ahora quieren dar la vuelta olímpica.

Marruecos a esta altura ya no puede ser considerado un país sorpresa. Hace rato que vienen haciendo las cosas bien. De hecho, en la copa anterior ya habían alcanzado la semifinal, por lo que esta vez buscan por lo bajo igualar esa campaña. Será un partidazo ante Francia.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Francia vs Marruecos: