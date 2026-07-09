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Francia vs Marruecos MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los cuartos del Mundial 2026

De este encuentro saldrá el primer semifinalista del torneo más importante del planeta fútbol.

Por César Vásquez

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Francia y Marruecos juegan los cuartos de final.
© GettyFrancia y Marruecos juegan los cuartos de final.

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final para conocer al campeón. Esta vez, es Francia y Marruecos los que se enfrentan por los cuartos de final de la cita planetaria.

Los galos asoman como los grandes favoritos. Con un ataque envidiable encabezado por Kylian Mbappé y Michael Olise, asustan a cualquiera. Fueron campeones en Rusia 2018, finalistas en Qatar 2022 y ahora quieren dar la vuelta olímpica.

Marruecos a esta altura ya no puede ser considerado un país sorpresa. Hace rato que vienen haciendo las cosas bien. De hecho, en la copa anterior ya habían alcanzado la semifinal, por lo que esta vez buscan por lo bajo igualar esa campaña. Será un partidazo ante Francia.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Francia vs Marruecos:

¡Final del primer tiempo!

Luego de 5 minutos de adición, se baja la cortina de este primer acto. Francia y Marruecos igualan 0-0 con Bono como figura. El arquero africano le atajó un penal a Kylian Mbappé.

Bono es figura

Doue encaró hasta llegar al área, definió abajo y Bono otra vez desvío para sostener a Marruecos. El arquero de Al Hilal ya es la figura del partido en 35 minutos.

¡Atajó Bono!

Impresionante el arquero de Marruecos. Mbappé pateó a la izquierda del portero, este adivina el lugar y ni siquiera dio rebote. Tapadón de Bono en Boston en 28 minutos. Mantiene el 0-0.

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¡Penal para Francia!

Kylian Mbappé entra al área y Noussair Mazraoui lo derriba. El árbitro Facundo Tello no duda y sanciona la pena máxima en Boston.

Primeros 20 minutos

Francia tiene más el balón y se ha aproximado más al arco rival. Sin embargo, Marruecos posee ataques muy rápidos, por lo que es un duelo muy abierto.

Lo tuvo Francia

Upamecano gana tras un córner corto y cabecea en área chica, pero Bono estuvo notable para evitar la apertura de la cuenta a los 4 minutos.

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¡Comenzó el partido!

Francia viste completamente de blanco, mientras Marruecos lo hace de rojo y verde. Alarma de partidazo en Boston.

Ya están en la cancha

Francia y Marruecos pisan el terreno de juego del Gillette Stadium. Ambas selecciones se disponen a cantar sus respectivos himnos patrios.

Mbappé quiere ser goleador

El otro título que está en juego en esta Copa del Mundo, es la Bota de Oro al máximo artillero. Lionel Messi lidera con 8 tantos, pero Kylian Mbappé le sigue con 7 goles. Ante Marruecos el francés querrá sumar.

El siguiente rival

El ganador de esta llave entre Francia y Marruecos se medirá contra el vencedor de España y Bélgica. Hay mucho en juego en la Copa del Mundo 2026.

Formación de Marruecos

Esta es la alineación elegida por Mohamed Ouahbi para el duelo con Francia:

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Formación de Francia

Estos son los elegidos por Didier Deschamps para enfrentar a Marruecos:

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¿Dónde ver a Francia vs Marruecos?

Este encuentro será transmitido en DSports en TV y no irá en Chilevisión. En streaming también estará disponible en DGO, DAZN, Prime Video y Paramount+.

¿A qué hora es el partido?

Francia y Marruecos se medirán a las 16:00 horas en el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos.

Comienzan los cuartos de final

Holoa amigos, bienvenidos a un nuevo MINUTO a MINUTO. Esta vez es Francia y Marruecos quienes abren la llave de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Acompáñennos a un partidazo.

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