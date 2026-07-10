España ya piensa es ser la pesadilla de Francia: el desafiante mensaje de Lamine Yamal tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026. También tuvo elogios.

La selección de España derrotó por 2-1 a Bélgica y se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Ahora los ibéricos tendrán otro desafío aún mayor si quieren meterse en el partido de definición por el título: la Francia de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Los ibéricos se impusieron con los goles de Fabián Ruiz Peña y Mikel Merino, pero la organización escogió a Lamine Yamal como el MVP, el mejor jugador del partido.

Y el jugador de los registros del Barcelona ya piensa en Francia, con un desafiante mensaje a Les Bleus de cara al partido de semifinales, buscando ser el rival de Noruega-Inglaterra o Argentina-Suiza.

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Yamal y el desafiante mensaje y halagos a Francia

“Yo creo que si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros, somos los que les hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo a Francia“, manifestó Yamal a la transmisión oficial.

España a semifinales contra Francia: Lamine Yamal asegura que los galos deben temer.

Sobre el partido contra Bélgica manifestó que “creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es”.

“Parece que nosotros no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú“, complementó el oriundo de Esplugas de Llobregat.

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Por último, Yamal sentenció que “estamos muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación”.

Resumen:

-España derrotó 2-1 a Bélgica y clasificó a semifinales del Mundial 2026.

-Fabián Ruiz y Mikel Merino anotaron los goles del triunfo para los ibéricos.

-Lamine Yamal fue el MVP del encuentro y ahora enfrentará a Francia.