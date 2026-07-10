El arquero de Real Madrid no pudo seguir en el terreno de juego y dejó una de las imágenes más potentes de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 vive momentos de máxima tensión y ningún jugador quiere quedar fuera, al punto de dar más de lo posible. Thibaut Courtois no aguantó y rompió en llanto.

Bélgica y España protagonizan una de las llaves de cuartos de final de la cita planetaria, donde ambos luchaban por seguir en carrera por el título y meterse entre los cuatro mejores. Claro que hay veces que el cuerpo dice basta y hay que escucharlo.

Thibaut Courtois no resistió

Bélgica y España igualaban 1-1 en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Thibaut Courtois estaba teniendo un buen rendimiento, pero justo antes de la pausa de hidratación empezó a acusar dolor y las alarmas se encendieron en su selección.

Desde el cuerpo médico ingresaron y comenzaron a atender las molestias del portero de Real Madrid en su muslo izquierdo. Por más que masajearon, no hubo caso y finalmente tuvieron que optar por lo más sano: sacarlo del terreno de juego.

Courtois aguantó lo que más pudo para que Senne Lammens pudiera calentar, pero en el 71′ debió salir. Una vez que abandonó la cancha, el “1” de Bélgica rompió en llanto. Desde el cuerpo técnico de Rudi García intentaron consolar, pero no hubo caso.

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Para peor, minutos después el ingresado Lammens cometió el error que permitió el 2-1 de España. Se le escapó el balón y Mikel Merino anotó. Era difícil saber a quién le dolió más, si al portero de Manchester United o al lesionado Courtois.

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Finalmente, los ibéricos se quedaron con la victoria y avanzaron a la semifinal de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentarán a Francia. Bélgica se va a casa con el llanto de Courtois y una jugada que le dará vuelta por años al ingresado Senne Lammens. Qué desgraciado que es el puesto de arquero.