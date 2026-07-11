Desde la tienda azul advierten que el portero ex Católica no está en las carpetas de Azul Azul para reforzar la portería. Es más, advierten que no irán por otro golero.

En medio del lento movimiento que registra Universidad de Chile en el actual mercado de fichajes, apareció el nombre de Matías Dituro, ex arquero de Católica como opción para ser uno de los tres refuerzos que se pueden contratar para este segundo semestre.

Es que según dio a conocer TNT Sports, el técnico Fernando Gago no estaba conforme con el desempeño de Gabriel Castellón y exigió buscar un nuevo portero para pelearle el puesto, en una lista donde también se menciona a Gabriel Arias y Thomas Gillier.

Sin embargo, fue el medio partidario La Magia Azul quien confirmó con fuentes dentro del club que Dituro no está en los planes para ser fichaje de la U. Es más, aseguran que nunca estuvo su nombre entre los que interesan para esa posición.

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En U de Chile descartan opción para pelear puesto a Castellón

“Reforzar el arco no es prioridad en este mercado de pases“, indica la publicación quien agrega que tanto Gago como la dirigencia están conformes con el porteño y Cristopher Toselli para el puesto. Y que en cualquier caso, tienen al canterano José Alburquerque como tercera opción.

Además, agregan que en la U de Chile “seguirá abocada de manera exclusiva a evaluar alternativas reales en los puestos que Fernando Gago considera de verdadera urgencia para potenciar el plantel”, como son el central por izquierda, el extremo derecho y el volante central.

Cabe señalar que el mercado de fichajes en Liga de Primera se cierra definitivamente el el jueves 13 de agosto a las 23:59:59 horas, justo antes del inicio de la fecha 19, y que sólo pueden firmar a tres refuerzos, con la opción de un cuarto si hay una venta mayor a los US$250 mil dólares.

En síntesis

Matías Dituro fue descartado como opción para Universidad de Chile, desmintiendo los rumores previos.

fue descartado como opción para Universidad de Chile, desmintiendo los rumores previos. La dirigencia aclaró que el arco no es prioridad y que respaldarán a Castellón y Toselli.

y que respaldarán a Castellón y Toselli. El club centrará sus esfuerzos en fichar a un central izquierdo, un extremo y un volante.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, Universidad de Chile visitará al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, el domingo 26 de julio a las 17:30 horas.