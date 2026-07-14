Un conocido nombre en nuestro balompié tiene todo listo para saltar de la Primera B a la Liga de Primera. Cementeros son colistas del torneo.

Unión La Calera viene de quedaron fuera de la Copa de la Liga y ahora se enfoca de lleno en la Liga de Primera. Ahí la consigna es una sola: dejar el último lugar de la tabla y salvarse del descenso.

Por eso el elenco cementero se refuerza con tiempo. Si ya sumó a Vincete Lavín, desde Deportes Temuco, ahora apuntan a otro valor que viene desde la Primera B y que tiene larga experiencia en el fútbol chileno.

“Alex Ibacache, defensor zurdo de Deportes Antofagasta, está en avanzadas negociaciones para fichar en Unión La Calera. Faltan solo detalles”, informó el periodista Ricardo Maturana.

Una larga carrera previo a la firma en Unión La Calera

Alex Ibacache tiene 27 años y un extenso periplo en el fútbol chileno. Viene de jugar ocho duelos en la Primera B con Deportes Antofagasta y tiene todo acordado para reforzar a Unión La Calera.

El lateral zurdo registra pasos por la selección chilena, donde partió ganando la medalla de oro en los Juegos ODESUR de Cochambamba en 2018. Luego disputó el Sudamericano Sub 20 de 2019 y también el torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulón).

Ibacache registra pasos por la Roja en el Preolímpico Sub 23 (2020) y microciclos del seleccionado adulto. Es recordado también por su campaña en Belgrano de Córdoba, donde jugó el año 2023.

Unión La Calera es colista de la Liga de Primera, luego de perder seis puntos por castigo tras incluir seis extranjeros en cancha. Los cementeros tienen 12 unidades y están a una de Cobresal y dos de Deportes Concepción, el último cub que se salva de la B hasta el momento.