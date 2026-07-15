Johnny Herrera se mostró sorprendido, aunque no tanto, por la clasificación de España a la final de la Copa del Mundo, a costa de Francia. Sobre la misma recordó la tensión entre Mbappé con Luis Enrique en el PSG.

El ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, destacó la clasificación de España a la final del Mundial 2026, lo que para muchos fue una sorpresa gracias al triunfo por 0-2 contra una Francia que asomaba como candidata y favorita al título.

El otrora 23 de la selección chilena sostuvo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que la victoria de los ibéricos “es un batacazo para todos los que pensábamos que Francia iba a salir campeón caminando, pero así y todo dijimos que España jugaba muy bien“.

Agregó que “España fue muy inteligente, creo que es el único equipo que tiene como padre a Francia son ellos. Es que fueron los únicos que lo salieron a buscar, a presionar y a quitarles la pelota. Fue el partido soñado para España“.

ver también Periodista francesa revela el gran defecto de Mbappé tras el adiós de Francia en el Mundial

Herrera repasa a Mbappé con Luis Enrique como ejemplo

Por otro lado, Herrera apuntó sus dardos a Kylian Mbappé, recordando que el delantero francés no tuvo una buena relación con el entrenador Luis Enrique en su paso por el Paris Saint-Germain.

Herrera le da toda la razón a Luis Enrique por su distancia con Mbappé en el PSG.

Según el hoy comentarista, este duro tropiezo de Mbappé con Francia le termina dando la razón a Luis Enrique, quien tuvo problemas en el vestuario por la individualidad del galo versus su idea de potenciar lo grupal.

“De una u otra forma esta eliminación de Francia le termina dando la razón a las críticas que hizo Luis Enrique cuando Kylian Mbappé se va del PSG, que para él el colectivo estaba lejos por sobre el individual, y eso demostró España“, sentenció el 25 azul.

ver también Sorpresa total: Johnny Herrera eligió al mejor arquero entre Claudio Bravo y Dibu Martínez

Ahora España espera por Argentina o Inglaterra como rival de la gran final de la Copa del Mundo 2026. Francia y Mbappé irán por el tercer lugar.

Resumen:

-España venció 0-2 a Francia en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

-Johnny Herrera analizó a Kylian Mbappé en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

-Argentina o Inglaterra será rival de España en la final del Mundial 2026.