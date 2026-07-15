Esto dijo la prensa francesa sobre la eliminación en el Mundial 2026 a manos de España. Hubo fuertes críticas para Michael Olise.

Francia sigue tratando de entender su inesperada eliminación del Mundial 2026. El subcampeón del mundo no se encontró a sí mismo y cayó de forma inapelable frente a España en semifinales de la Copa del Mundo.

El golpe de perderse la final del torneo, cuando se instalaba como favorito para el título, fue durísimo. Inmediatamente después, la prensa francesa hizo su análisis y uno de los jugadores apuntados fue Michael Olise.

“Hicimos que Olise se sentara en la misma mesa que Platini y Zidane, pero ni siquiera está en la cocina. Por primera vez en 20 años en este programa, me arrepiento muchísimo de haber hecho ciertos comentarios“, dijo Daniel Riolo en el programa “Después de RMC”.

L’Equipé, en tanto, detalló que “el juego ofensivo francés, tan brillante desde el inicio del torneo, se vio obstaculizado por actuaciones individuales bastante decepcionantes: Olise, Dembélé“.

Francia fue eliminada del Mundial y la prensa se descarga con Michael Olise | Getty Images

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“Pasó completamente desapercibido”: En Francia apuntan contra Michael Olise

Además, L’Equipé dijo sobre Michael Olise que “el jugador del Bayern Múnich pasó completamente desapercibido y se vio superado por el bloque defensivo y la presión del equipo español en la semifinal“.

En todo caso, las críticas se extendieron a toda la delantera. “Oímos, leímos y escribimos que nadie en el torneo poseía un cuarteto ofensivo tan talentoso, ni tal poderío en la delantera. Bastó con que enfrentaran a su primera gran nación futbolística para que este castillo de naipes se derrumbara“.