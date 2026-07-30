El golero de Cabo Verde ha dilatado más de lo presupuestado su aterrizaje en Chile y apareció un club marroquí que busca contratarlo, pues pronto tendrá como DT al entrenador que lo llevó al Mundial como titular y capitán.

Cabo Verde fue la gran sorpresa de África en el Mundial 2026 y Vozinha hizo furor con el show de atajadas frente a España, algo que provocó una negociación con Colo Colo que fue confirmada por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. También por las redes sociales del club.

Pero el golero de 40 años todavía no aborda el vuelo que lo traiga a Chile, algo que disparó las especulaciones en torno a si se concretará su arribo. Evidentemente, en caso de no darse, el Cacique pasaría de haber dado un golpe mundial a ser un ridículo planetario.

En ese contexto, un periodista informó que el exmeta del CD Chaves recibió una propuesta del RS Berkane de Marruecos. Aunque falta un paso fundamental para que ese se concrete: que aquel elenco africano confirme como DT a Bubita, quien dirigió al seleccionado caboverdiano en la Copa del Mundo.

Bubita, el DT de Cabo Verde en el Mundial, está cerca de asumir en el RS Berkane. (Getty).

Pero cuál es la historia de este equipo que podría aguar la fiesta alba con Vozinha, se preguntará más de algún lector. El club se fundó en 1938. Pero recién en 1987 perdió su primera final: cayó 4-0 ante el Kawkab Marrakech. Aunque el punto de quiebre real fue en 2009.

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Hace 17 años, el RS Berkane estaba en el fútbol amateur y recibió una inyección económica muy importante que lo erigió como una potencia en África y es ahí donde gana fuerza para seducir a Vozinha y dejar a Colo Colo con los crespos hechos.

Vozinha ha dilatado mucho su arribo a Chile. (Michael Reaves/Getty Images).

En 2012, el RS Berkane regresó a la máxima categoría del fútbol marroquí. Pero el gran salto llegó recién en 2018, cuando los Orange Boys ganaron su primer torneo oficial: la Copa del Trono. En 2021 y 2022 repitió las consagraciones frente al Wydad Casablanca y Raja Casablanca, dos de los más grandes equipos de ese país.

El RS Berkane juega de naranja, es de Marruecos y quiere fichar a Vozinha. (Ahmad Hasballah/Getty Images).

Aquel éxito local lo llevó al plano continental: entre 2019 y el año pasado, el RS Berkane disputó cinco veces la final de la Copa Confederaciones de África. Logró tres títulos. Y quedó un par de ocasiones como subcampeón. Ambas tras perder ante el Zamalek de Egipto. Eso sí, recién en la temporada 2024-2025 inauguró su palmarés en la liga de Marruecos.

Por lo pronto, resta esperar si Bubita será el reemplazante de Mouine Chaâbani. Y si eso deja sin Vozinha a Colo Colo, que ya ha recibido varios troleos por la demora en el anuncio del fichaje.