Una de las afectadas llegó a la formalización de Michael Clark y el resto de los acusados.

Universidad de Chile tiene un partido aparte en tribunales, donde Michael Clark es formalizado por sus vínculos con el Caso Sartor. Una de las víctimas rompió el silencio.

La fiscalía investiga al grupo financiero Sartor debido a su adquisición de Azul Azul en el año 2021, la cual habría sido desviando fondos de manera irregular, lo cual tendría a más de 200 afectados. Por esta razón el ex presidente de la U es apuntado.

La víctima del Caso Sartor

Mariana de Peña fue una de las personas que invirtió, pero que desde hace un tiempo dejó de recibir sus ganancias. Por esta razón, llegó a tribunales donde fue formalizado Michael Clark y 10 personas más por su participación en cargos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa y lavado de activos, entre otros.

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“Era invertir en algo que te iba rentar mensualmente, de hecho yo con eso viví. Desde hace un año y 8 meses que de un día para otro, no nos depositaron ni un solo peso más y desde ese minuto hasta hoy no tengo ni un solo peso. Me quedé en la calle, tal cual“, indicó la afectada.

“No es que nos dimos cuenta, de un día para otro no nos depositaron más. No había a quién recurrir, a quién le preguntaba. Toda esta gente, los que nos estafaron, estaban fuera de Chile y se gastaron toda la plata afuera, en Estados Unidos, en Panamá, quién sabe dónde”, agregó Mariana.

Clark dejó la presidencia de Azul Azul en manos de Cecilia Pérez. Imagen: Photosport

El Ministerio Público investiga a la Administradora General de Fondos (AGF) Sartor y se acusa de que capital como el de Mariana de Peña, fuera invertido en diversos negocios, como en este caso Azul Azul. Por esta razón termina salpicando a Universidad de Chile.

“Estos juicios son muy largos, muy complicados, cuando son ladrones de cuello y corbata, es muy complicado. Es la primera vez que vengo a esta audiencia y ni siquiera tuvimos que hablar ni nada, vinimos porque había que venir y porque el abogado nos pidió que viniéramos. Somos todos gente mayor de 70 años“, cerró Mariana de Peña.