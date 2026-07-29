Una investigación de Reportajes T13 reveló las conversaciones privadas de los ejecutivos del grupo financiero durante la negociación para quedarse con el control de Universidad de Chile. Los mensajes también exponen la estrategia comunicacional que prepararon para enfrentar a los hinchas.

Universidad de Chile vuelve a quedar en el centro de la polémica por la administración de Azul Azul. Una investigación de Reportajes T13 reveló una serie de conversaciones privadas entre ejecutivos de Sartor, sostenidas durante el proceso que terminó con la compra de las acciones que poseía Carlos Heller en mayo de 2021.

Los mensajes pertenecen a un grupo de WhatsApp utilizado por los antiguos directores del holding financiero. El material es parte de un informe de 71 páginas elaborado a partir de antecedentes reunidos por la Fiscalía, que recopiló más de dos mil archivos durante la investigación penal relacionada con Sartor.

ver también Formalización en caso Sartor: pedirán prisión preventiva para el expresidente de la U Michael Clark

La frase sobre las derrotas de U de Chile: “A lo mejor la compramos más barata”

Uno de los intercambios más llamativos ocurrió el 6 de octubre de 2020, después de una dura derrota por 3-0 de la U. Mientras los integrantes del grupo comentaban el resultado, Iván García Huidobro escribió: “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata”.

Captura T13.

La frase apareció varios meses antes de que Sartor concretara la adquisición de la participación controladora de Carlos Heller. En ese periodo, octubre de 2020, el Romántico Viajero atravesaba una profunda crisis deportiva y convivía con el riesgo de perder la categoría.

Las conversaciones también muestran que los ejecutivos anticipaban el impacto público que tendría su llegada a Azul Azul. Por ese motivo, discutieron la necesidad de desplegar una estrategia en medios de comunicación y redes sociales para presentar favorablemente al nuevo grupo controlador.

ver también A solo tres meses de su llegada: peligra la presidencia de Cecilia Pérez en U. de Chile

Hasta la estrategia para ganarse a los hinchas de la U hablaron en ese grupo

Mauro Valdés propuso aprovechar la cobertura de la operación para explicar quiénes eran los inversionistas y construir una imagen positiva de Sartor. En uno de los mensajes incluso apareció la idea de instalar “la leyenda Sartor”, con el relato de una empresa pequeña que lograba imponerse ante el poder económico de Heller.

Captura T13.

Otro de los temas abordados fue la posible presencia del representante Fernando Felicevich entre los inversionistas. Valdés preguntó si podían asegurar públicamente que el agente no estaba involucrado, mientras Pedro Pablo Larraín descartó esa posibilidad y sostuvo que existían restricciones dentro del acuerdo de compraventa.

Hasta Felicevich fue nombrado abiertamente en este grupo de WhatsApp. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

La revelación aparece en la antesala de la formalización de antiguos directores de Sartor, entre ellos Pedro Pablo Larraín, Mauro Valdés y Michael Clark. La Fiscalía les atribuye presuntos delitos de administración desleal, estafa e infracciones a las normas que regulan el mercado de valores y los fondos de inversión.

ver también Michael Clark sorprende a U de Chile: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

Nuevo movimiento en el control de Azul Azul

En medio de la revelación de los chats, Azul Azul comunicó además a la Comisión para el Mercado Financiero un nuevo movimiento en la estructura que controla la concesionaria. El liquidador concursal de Sartor e Inversiones Antumalal acordaron dejar sin efecto la compraventa.

Antumalal había adquirido el 90% de las cuotas del Fondo Tactical Sport, propietario del 63,07% de las acciones Serie B de Azul Azul. En términos simples, la operación fue revertida y la propiedad regresó a la situación que existía antes del contrato firmado en diciembre de 2024