A horas de la formalización del caso Sartor, el expresidente asegura que la compra de acciones puede quedar en nada por no pago: ¿Qué pasa con Azul Azul?

El jueves está agendada la formalización del caso Sartor, donde una de las aristas apunta a resolver el cómo se adquirieron las acciones de Azul Azul a Carlos Heller, y que luego desencadenó la gerencia que lideró Michael Clark.

El ex presidente de la concesionaria es uno de los 11 ejecutivos que está en la mira del Ministerio Público, por lo que hay gran interés en Universidad de Chile en el paso a paso del proceso.

Pero hay una situación que se puede resolver antes de todo, teniendo en cuenta la última declaración de Michael Clark, que fue revelada por le diario La Tercera, donde asegura que “el contrato quede sin efecto” lo que movería todo en la dirigencia de la U.

Michael Clark será formalizado en el caso Sartor.

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La jugada de Michael Clark antes de la formalización

El medio citado rescató una estrategia de Michael Clark en la previa de la formalización, que puede dejar sin efecto la compra de acciones, cuando quedó como el principal de Azul Azul.

“Clark se detuvo largamente en la última operación de 2024 con la que pudo hacerse de la propiedad de Azul Azul por medio del fondo Tactical Sports y su sociedad Inversiones Antumalal Limitada. Esta última firmó el 13 de diciembre de 2024 la compra del 90% de las cuotas a Sartor, cifra que tampoco ha sido pagada”, explican el medio.

En ese sentido, citan la declaración del propio Clark que apunta a que “Sartor no ha realizado el aumento de capital comprometido, incumpliendo las condiciones acordadas, pese a los numerosos esfuerzos realizados por mí para solucionar esta situación”.

“Lamentablemente, las acciones de Azul Azul se encuentran embargadas, por lo que el precio de las cuotas no ha sido pagado, siendo altamente probable que el contrato de compraventa de cuotas quede sin efecto por los incumplimientos de Sartor matriz. Sin perjuicio de ello, debo manifestar que, contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”, precisó.

Esto puede generar cambios importante en la estructura de Azul Azul, porque el último proceso quedaría sin resolución y cambiarían incluso la estructura del directorio que gobierna en U de Chile.