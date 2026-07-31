El expresidente de Azul Azul habló del WhatsApp de los gerentes de Sartor antes de comprar a Carlos Heller: "Que sigan perdiendo para comprar más barata".

Michael Clark enfrenta la segunda jornada de la formalización por el caso Sartor, donde tuvo tiempo para conversar sobre la arista de Azul Azul y los polémicos chats que se filtraron.

Fue en un reportaje de Canal 13 donde se mostró la comunicación, antes del proceso de venta de acciones de Carlos Heller, con Iván García Huidobro con una frase demasiado llamativa para Universidad de Chile.

“Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata…”, fue el mensaje en ese grupo de WhatsApp, en el que estaba presente Michael Clark antes de comprar Azul Azul.

“Se hicieron públicos unos chats… Somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice”, comentó Clark a la llegada al Centro de Justicia.

Michael Clark habló de la U en su llegada a la formalización. Foto: Diego Martin/Aton Chile

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Michael Clark y su formalización: “Estoy un poco de rebote”

Michael Clark también tuvo tiempo para hablar del proceso de formalización que está viviendo, donde vuelve a poner sobre la mesa que su relación con los altos ejecutivos de Sartor fue de forma indirecta.

“Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años”, explicó.

En ese sentido, volvió a tocar el tema de su paso por Universidad de Chile con su gestión al mando, donde destaca el trabajo realizado hasta el momento en Azul Azul.

“Si ustedes ven cómo está hoy día la U a cómo estaba hace cuatro años atrás, el cambio es radical. Cuando llegamos a la U, el club estaba en una muy mala posición financiera y en una mala posición deportiva. Pero eso ha cambiado“, finalizó.