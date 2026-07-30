La heredera del ex presidente de la U escribió una sentida carta con el dolor que le han hecho al club de su abuelo.

El inicio de la formalización de Michael Clark con el caso Sartor, donde también hay otros 10 ex gerentes de la firma, tiene en llamas a los hinchas de Universidad de Chile.

Luego de que Canal 13 filtró chats de cómo se gestionó la compra de las acciones de Carlos Heller, donde esperaban que la U perdiera para comprarla más barato, fue un duro golpe al corazón azul.

Por lo mismo fue la nieta del doctor Réne Orozco, Francisca Orozco, quien decidió escribir una carta para liberar las emociones de los hinchas de la U, que se sienten robados por la administración.

En ese sentido, la heredera de un inmortal presidente de la U, no se guardó nada apuntando a la dirigencia, además del dolor que produce el club luego de todo lo que hizo su abuelo.

La leyenda de René Orozco sigue viva en la U.

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Revisa la carta de la nieta del Doctor Orozco:

Esto lo escribo a título absolutamente personal. No represento a nadie más que a mí; una hincha de Universidad de Chile que, como miles, se saca la cresta por comprar su entrada todos los fines de semana porque ama a este club.

Y hoy tengo rabia. Mucha rabia.

Me da rabia y pensar pensar que mi abuelo, René Orozco, dedicó más de diez años de su vida a construir una Universidad de Chile grande, junto a tantos otros dirigentes, funcionarios que hicieron crecer esta institución, para que hoy un grupo de delincuentes la vea como una simpe moneda de cambio.

Después de conocer los chat que se hicieron públicos, es claro que nunca les importó la U, sino el negocio detrás de ella. Desear que el club perdiera para poder comprarlo más barato es una traición a todo lo que significa ser azul.

Y si me preguntan… no sé cuál es la salida.

Pensé que dejar de ir al estadio podía ser una forma de presión, pero también duele dejar solos a los jugadores, que no son responsables de esto. La CORFUCH también puede ser un camino, pero no desarma el contrato de concesión y es un proceso largo para algo que hoy es urgente. Aun así, creo que hay que apoyarla y creer en él.

También me da rabia el silencio de la Universidad de Chile. Me gustaría verla defender su nombre, su historia y sus valores, que hoy están en manos de una mafia que convirtió a la U en un negocio cuando siempre debió pertenecer a su gente.

Lo que sí tengo claro es que no podemos seguir siendo pasivos. Cada uno tendrá que elegir su forma de luchar contra esta mafia: dejando de ir al estadio, organizándose con la CORFUCH, exigiendo cambios, apoyando iniciativas o levantando la voz.

Da lo mismo el camino. Lo importante es dejar de ser espectadores mientras estos buitres siguen haciendo y deshaciendo con nuestro club. Porque la Universidad de Chile no nació para enriquecer a unos pocos. La Universidad de Chile es de su gente.

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