El bicampeón de América con Chile llamó a que los Albos se hagan respetar por el retraso del arquero de Cabo verde.

La teleserie del momento en Colo Colo es la postergada llegada de Vozinha. Pasan y pasan los días, pero sus rulos todavía no asoman en Macul. Esto no le parece a Gonzalo Jara.

Hace más de una semana que Aníbal Mosa sacó los bombos y platillos para avisar que los Albos se habían quedado con uno de los mejores arqueros que tuvo la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, pese a ser oficializado en redes sociales, su presencia es incierta.

Jara cuestiona el caso Vozinha

En las últimas horas han surgido rumores de que Vozinha podría no llegar a Colo Colo ante el surgimiento de nuevas ofertas. Incluso, el propio Aníbal Mosa reconoció que el arquero no ha firmado contrato, por lo que solo dependen de su palabra, algo que cada vez tiene menos valor.

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Quien dio su opinión ante toda esta incertidumbre fue Gonzalo Jara. Para el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile es innecesario que un club de la envergadura de los Albos esté pasando por todo esto, algo que no favorece al ambiente en Pedrero.

“Lo que está haciendo Vozinha es ganar tiempo. Pero Colo Colo es muy grande para seguir esperando por un jugador de esa edad (40 años)”, indicó Jarita en Pelota Parada de TST Sports. De hecho, pidió cortar con el portero africano.

Colo Colo está a la espera de Vozinha. Imagen: Getty

“Yo diría que basta. Es el equipo más popular de Chile y no está para pasar por estas cosas”, comentó quien pasó entre 2007 y 2009 por el Estadio Monumental. Vozinha está comenzando a sumar detractores cuando todavía ni pisa suelo nacional.

Lo peor de todo esto para Gonzalo Jara, es que siente que la incertidumbre puede perjudicar la buena onda que ha generado el técnico de Colo Colo en el camarín. “Ortiz es un entrenador que maneja bien los grupos. Le dio tranquilidad a Colo Colo. Hoy repercute algo que es anexo a él”, cerró el bicampeón de América.