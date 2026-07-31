Gabriel Mendoza reacción furioso por la teleserie del portero de Cabo Verde, asegurando que el Cacique está cerca de hacer un ridículo mundial. “Estamos siendo un verdadero chiste para todo el mundo”, afirmó.

Colo Colo vive horas de incertidumbre en torno a la llegada de Vozinha. El que hasta hace unos días parecía ser el primer refuerzo de los albos en este mercado invernal, al parecer tirará a la basura el primer acuerdo con el club para seguir con su carrera en otro lado.

Y es que el Renassense de Berkane, elenco de Marruecos que tiene listo el arribo de Bubista, DT de Vozinha en Cabo Verde en el último Mundial 2026, se estaría entrometiendo en esta operación que los albos creían que estaba cerrada.

Esta tediosa teleserie fue analizada por Gabriel Mendoza, quien en charla con RedGol confirmó que cree que el meta finalmente se irá a Marruecos, lo que dejaría al Cacique viviendo un ridículo de aquellos a nivel planetario.

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Coca Mendoza furioso por la teleserie de Vozinha en Colo Colo

El ex jugador declaró a nuestro sitio que “yo creo que todo lo que se inicia mal, termina mal. En este caso, de verdad, estamos siendo un verdadero chiste para todo el mundo. Estamos siendo el ridículo para todo el mundo”.

“Por lo que he escuchado no han confirmado nada. Además, sé que tiene una exposición en Brasil el 5 de agosto en Río, porque está la Expo de Sustentabilidad, una cosa así. Y él tiene que estar el 5 de agosto ahí porque es uno de los expositores con mayor relevancia dentro de esa exposición. Imagínate, por el 5 de agosto ya no va a llegar, se va a Río”, añadió.

En ese sentido, el Coca afirmó que “creo que él va a seguir en sus pasos en Marruecos, con su ex entrenador de Cabo Verde en el Mundial. Ahí es donde se está filtrando la noticia”.

Vozinha podría seguir los pasos de Bubista, su DT en Cabo Verde, y con esto dejar tirado a Colo Colo en este mercado de fichajes. | Foto: Getty Images.

“Como marketing era muy bueno, o sea, solamente como marketing. Pensando en un jugador con 40 años, que hizo un gran mundial, porque eso no hay que desmerecerlo, tampoco sabemos como va a andar acá”, agregó.

Sobre la posibilidad de que Vozinha termine llegando al Cacique, Mendoza sostuvo que “las pretensiones de Colo Colo eran otra: fortalecer, fomentar, hacer crecer el área formativa, poder tener jugadores que puedan salir a la venta. En ese sentido creo que una de las proyecciones que está asomando y que se está consolidando es Maureira”.

“Con esto de Vozinha era tapar esa posibilidad. No era para que Maureira se esforzara más, que entrenara más para poder estar dentro de la titularidad. Esto era más que nada un cliché, sacarse el empacho de traer alguien tan conocido como Vozinha”, concluyó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

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En síntesis