Fernando Ortiz confirma que Vozinha jugará en Colo Colo: “Lo vi feliz”

El entrenador de los albos se refirió a la tardanza del arquero caboverdiano en unirse a los trabajos en el Cacique.

Una semana extraña ha vivido Colo Colo, porque a pesar de estar muy bien en la Liga de Primera, donde suma 7 victorias consecutivas, el fichaje de Vozinha hace ruido en el estadio Monumental.

El arquero de Cabo Verde que fue anunciado como jugador albo el viernes pasado, aún no viaja a Santiago y se sembraron dudas sobre su contratación, sin embargo, desde Blanco y Negro aclaran que será portero colocolino.

En la antesala al partido de Colo Colo con Everton habló el entrenador Fernando Ortiz, quien se refirió a la tardanza de Vozinha, quien aún no se une al plantel para el cierre de la temporada 2026.

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Fernando Ortiz comenta la situación de Vozinha en Colo Colo

Una de las primeras preguntas que tuvo que responder el Tano Ortiz tuvo relación con Vozinha, quien explicó la situación por la que está atravesando el arquero africano.

El estratega albo confirmó que el meta de Cabo Verde jugará con la camiseta alba y ratificó que tuvo una conversación con el jugador, que en el corto plazo viajará para unirse al resto del plantel.

“Sí, tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros“, dijo el Tano.

Fernando Ortiz habló del fichaje de Vozinha. Foto: Andres Pina/Photosport

“Obviamente tiene sus temas personales. Quizá la ansiedad que genera por querer tener a una figura como él en nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él“, cerró el tema.

Vozinha será jugador de Colo Colo, lo ha confirmado Fernando Ortiz, los dirigentes y el propio representante del arquero, que en las próximas horas viajará a Chile para unirse a su nuevo equipo.

En síntesis

Colo Colo suma 7 victorias consecutivas en la actual Liga de Primera.

suma en la actual Liga de Primera. Fernando Ortiz confirmó que conversó con Vozinha y que jugará en el club.

confirmó que conversó con y que jugará en el club. El arquero Vozinha retrasó su viaje a Santiago por temas personales pendientes.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera