¿Y Colo Colo? Vozinha es la estrella de evento en Brasil y genera más dudas en su llegada a Chile

El arquero de Cabo Verde fue anunciado como la figura de un conversatorio en Río de Janeiro, a pesar de su acuerdo con los albos.

Colo Colo hizo noticia a nivel mundial tras informar que Vozinha, el arquero que brilló en la Copa del Mundo con Cabo Verde, era su contratación de lujo para el segundo semestre de 2026.

Ahora, el Cacique sigue siendo foco a nivel planetario por la tardanza de la llegada del portero africano, que a una semana de la oficialización de su fichaje, aún no viaja a Santiago.

Mucho se ha especulado por la demora en la llegada de Vozinha a Chile, y ahora se suma un nuevo dato, porque el caboverdiano ya tiene agendado un evento y no es precisamente en el país.

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Vozinha tiene un evento en Brasil y se nubla su fichaje en Colo Colo

Vozinha tiene más plazo para viajar a Chile y sumarse a la disciplina de Colo Colo, según anunció el director ejecutivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, quien además recalcó que el fichaje no está caído.

Sin embargo, aparece una nueva información que nubla la situación del africano, debido a que tiene agendado un evento en Río de Janeiro para el 5 de agosto, cuando se supone tendría que estar entrenando en el cuadro albo.

“Desde los campos de la mayor competición de fútbol del mundo hasta los escenarios de la mayor conferencia mundial de tecnología e innovación. El 5 de agosto, la Semana de la Innovación de Río da la bienvenida a Vozinha, uno de los jugadores más destacados del Mundial de 2026, para que comparta la trayectoria que lo llevó al reconocimiento internacional”, señala el sitio web del evento.

Vozinha demora su viaje a Chile. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

“Una conversación sobre su carrera, liderazgo, presión, toma de decisiones y las lecciones aprendidas de alguien que vivió uno de los momentos más memorables de la historia reciente del fútbol”, agrega.

La participación de Vozinha en un evento fuera de Chile llega a sumar más dudas sobre su contratación en Colo Colo, que sigue esperando al arquero de 40 años para el cierre de la Liga de Primera.

En síntesis

Vozinha , arquero de Cabo Verde, retrasó su viaje a Santiago tras fichar por Colo Colo .

, arquero de Cabo Verde, retrasó su viaje a Santiago tras fichar por . El portero de 40 años participará en la Semana de la Innovación de Río de Janeiro.

participará en la de Janeiro. Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, descartó que el fichaje esté caído.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera