La llegada del arquero caboverdiano corrió peligro, pero Blanco y Negro logró convencer al africano para que venga a Chile.

Fue un jueves caliente en el estadio Monumental, donde la llegada de Vozinha a Colo Colo se transformó en un verdadero dolor de cabeza para la cúpula de Blanco y Negro.

Estaba previsto que el arquero de Cabo Verde, el más popular del Mundial 2026, iba a arribar en horas de esta tarde-noche a Santiago, para así sellar su fichaje en el Cacique, sin embargo, no tomó el vuelo que lo traería a Chile.

A mediodía empezaron las especulaciones, con la opción de que el meta descartara a Colo Colo. Incluso, empezó a sonar fuerte el fútbol marroquí como chance para el portero, que aún está en Europa.

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Afirman que Colo Colo tuvo que mejorar la oferta a Vozinha para que no se caiga el fichaje

El director ejecutivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, habló en conferencia de prensa y aseguró que Vozinha sí llegará a Colo Colo, pero que necesita más tiempo para solucionar problemas personales y viajar a Chile.

Sin embargo, la información que maneja el comunicador Edson Figueroa es que el fichaje del africano estuvo caído por momentos, pero se reactivó tras una nueva negociación en horas de la tarde.

“Vozinha estuvo caído, esto es una realidad. Ha tenido más ofertas”, dijo el reportero albo en radio La Clave.

Vozinha aún no llega a Chile para firmar por Colo Colo. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Además, la información de Figueroa da cuenta que Blanco y Negro tuvo que mejorar las condiciones del contrato para Vozinha, lo que terminó siendo vital a la hora de calmar al caboverdiano y que termine siendo jugador de Colo Colo.

“Colo Colo mejoró la postura económica para convencer a Vozinha de venir a Chile. Al parecer, lo estarían convenciendo. A mí me dicen que estaría llegando el lunes a Chile”, cerró.

Vozinha sigue sin viajar a Chile y hasta que no esté entrenando en el estadio Monumental, no hay que dar nada por cerrado.

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