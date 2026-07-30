La poderosa señal de Colo Colo para demostrarse firme por el fichaje de Vozinha

En el estadio Monumental existe convicción sobre el arribo en las próximas horas del arquero que se lució en el Mundial 2026.

Incertidumbre. Los hinchas de Colo Colo están muy ansiosos y esperan que Vozinha llegue pronto a Chile, sin embargo, el viaje del arquero africano al país se sigue atrasando.

El arribo del meta de Cabo Verde, que brilló en el Mundial de 2026, se viene atrasando desde el pasado martes, y estaba planificado para que llegara el jueves por la noche, sin embargo, aún no toma el vuelo para Santiago.

El nerviosismo cunde en los fanáticos albos, porque piensan que se puede caer la operación y que Vozinha nunca se ponga la camiseta amarilla de Colo Colo, a pesar que ya fue oficializado su contratación.

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Colo Colo está firme y no da ni un pie atrás con Vozinha

La tarde de este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ratificó que Vozinha será jugador de Colo Colo y que llega con un contrato hasta finales de 2026.

“Nosotros llegamos a un acuerdo con él y su entorno. Durante el fin de semana terminamos de afinar todos los detalles y contratos. Logramos una reunión por Zoom, donde yo lo conocí. Ya están todos los temas tratados”, aseguró Mosa.

Este jueves, finalmente, no viajó Vozinha a Santiago, debido a que aún no reúne la documentación necesaria para que un ciudadano de Cabo Verde venga a trabajar a Chile.

Colo Colo sigue firme y no baja el post con la confirmación de Vozinha.

Además, Colo Colo no ha bajado el post en el que anunció el fichaje del meta que se hizo famoso en la Copa del Mundo, el cual es récord en Instagram con más de 1.4 millones de me gusta.

Vozinha se encuentra solucionando las últimas situaciones contractuales en Lisboa, para luego emprender vuelo a Santiago y tener su esperada presentación como jugador de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera