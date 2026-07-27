El comentarista dio a conocer el sentir del entrenador al enterarse de que Blanco y Negro fichó al veterano portero.

Un golpe mediático mundial dio Colo Colo, porque el pasado viernes Blanco y Negro confirmó que llegó a un acuerdo con el arquero caboverdiano Vozinha, quien se hizo popular en la Copa del Mundo.

El controlador del Cacique, Aníbal Mosa, se salió con la suya y cerró el arribo del meta de Cabo Verde, todo tras la caída del fichaje de Santiago Mele, el golero que buscaba el líder del fútbol chileno.

La llegada de Vozinha generó un impacto de inmediato en la marca Colo Colo, que se hizo más conocido gracias al arribo del portero de 40 años, pero sigue generando ruido deportivamente, sobre todo por la opinión del entrenador Fernando Ortiz.

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Pato Yáñez y el conflicto que provoca Vozinha en Colo Colo

El fichaje de Vozinha en Colo Colo genera situaciones encontradas. Una de ellas la plantea Patricio Yáñez, debido a que el comentarista señaló que el Tano no está del todo contento con su incorporación.

“Yo pensé que con la no llegada de Santiago Mele, se iba a olvidar del tema y buscarían reforzar pensando en la Copa Libertadores de América”, partió su comentario el Pato en radio Agricultura.

Fernando Ortiz no está muy contento con el fichaje de Vozinha. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A Ortiz no le hace ninguna gracia, no es lo que quería ni lo que él pidió. Ahora, dejó bien en claro que va a jugar quien esté mejor y le vamos a cobrar la palabra en las próximas semanas”, agregó el ex delantero albo.

Para cerrar, Yáñez indicó sobre Vozinha que “uno no puede negar lo bien que lo hizo en el Mundial con un equipo metido atrás. Ahora habrá que verlo con un equipo que juega más adelante y no tan arropado. Es una apuesta en lo futbolístico”.

Vozinha llegará este martes a Santiago para cerrar su llegada a Colo Colo por los próximos seis meses.

En síntesis

Vozinha acordó su incorporación a Colo Colo por los próximos seis meses.

acordó su incorporación a por los próximos seis meses. El presidente Aníbal Mosa cerró el fichaje tras caerse la opción de Santiago Mele .

cerró el fichaje tras caerse la opción de . El entrenador Fernando Ortiz no está del todo contento con la llegada del arquero.

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