El mandamás de la Federación de Fútbol de Chile lanzó una curiosa comparación entre los campeones del mundo y la Selección Chilena.

Sí, todo muy lindo en el Mundial 2026, pero muchos queremos ver de vuelta a la Selección Chilena en una Copa del Mundo. Este desafío es el que se requiere para 2030, aunque hay voces que dicen que La Roja podría clasificar por oficio, si son 64 selecciones.

Sea como sea, hay que saber que Chile no tirará para arriba por sí solo. Se necesita un plan, un técnico y, por supuesto, los jugadores adecuados para dar el gran salto. En los dos primeros aspectos es que los dirigentes ponen sus esfuerzos.

Pablo Milad, presidente de la ANFP y la Federación, es uno de los grandes protagonistas de los pasos a dar desde la dirección. En conversación con DSports, el mandamás se refirió a la metodología que esperan de La Roja del futuro y osó compararse con España.

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Milad se pone a la altura de España

El proyecto de la Selección Chilena está formándose. Por ello fue consultado Pablo Milad, quien aseguró que el técnico que llegue a La Roja no comenzará desde cero, sino que se alineará con los preceptos del Equipo de Todos.

“Se ha comentado con los técnicos que Felipe Correa ha entrevistado, lo que estamos haciendo, y a todos les ha parecido que vamos en la línea correcta“, empezó asegurando el timonel.

“No va a ser un borrón y cuenta nueva el día que llegue el técnico que sea, porque los que se han entrevistado han estado de acuerdo con la metodología que llevamos. Ésta es acorde con lo que se está haciendo en el resto del mundo”, siguió.

Pablo Milad tiene objetivos altos.

“España, que ganó el Mundial, viene trabajando con el mismo técnico hace mucho tiempo. Su metodología no ha variado. Ellos siguen con la misma metodología de aprendizaje que estamos aplicando hoy, en Chile. A veces, una persona puede cambiar un equipo, pero tenemos el ejemplo de la Generación Dorada, que estuvo con tres técnicos y tuvo un rendimiento similar”, cerró Pablo Milad, en conversación con DSports.

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En resumen…

Pablo Milad proyecta clasificar con la Selección Chilena al Mundial de 2030.

proyecta clasificar con la Selección Chilena al Mundial de 2030. El presidente Pablo Milad comparó la metodología de Chile con la de España.

comparó la metodología de Chile con la de España. El dirigente Felipe Correa entrevistó a posibles directores técnicos para La Roja.