El entrenador sigue soñando con recibir el llamado de la Federación de Fútbol de Chile para asumir en la Selección.

La selección chilena sigue perdiendo tiempo valioso de cara al proceso para el Mundial 2030 y está lejos de tener a su nuevo entrenador, debido a los movimientos que se realizan por la separación de la Federación y la ANFP.

Por ahora, no se mueve de la Roja adulta Nicolás Córdova, quien se puso el buzo de forma interina, aunque tiene unas ganas enormes de quedarse de manera definitiva con el cargo.

Chile sigue perdiendo el tiempo y se espera las elecciones de la ANFP de noviembre próximo, pero hay un director técnico que le grita a los cuatro vientos que quiere llegar a la Roja: Marco Antonio Figueroa.

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Fantasma Figueroa y aviso para la selección chilena

El Fantasma Figueroa tiene la rasuradora lista y el terno planchado para ser presentado en la selección chilena, porque avisa que tiene una cláusula en Comunicaciones, su equipo, si es que lo llaman desde Quilín.

“Yo la verdad lo dije muy claro, yo tengo un contrato con una cláusula de salida en Comunicaciones… siempre lo he dicho, cuando Chile se dé cuenta que necesita un técnico trabajador, que conozca el medio, que vaya, que tenga buena conexión con los técnicos de todos los equipos, que hable, que tenga llegada con las divisiones menores, que pueda hacer un trabajo de cuatro años para el siguiente Mundial, es el idóneo“, dijo el estratega a Bolavip.

Marco Antonio Figueroa sueña con llegar a la Roja. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Luego, Figueroa indicó que “creo que en este momento lo que necesita Chile es un técnico nacional. No se olviden cómo salieron algunos personajes del fútbol chileno. No es el momento de un técnico extranjero. Chile necesita empezar de cero un proyecto con los jugadores jóvenes que tienen, porque son muy pocos los jugadores mayores que tienen como para competir”.

Por ahora, la Roja no tiene ni siquiera un candidato firme para asumir de cara al proceso de 2030, ya que el deseo de muchos es Manuel Pellegrini y el Ingeniero tiene contrato vigente con Real Betis hasta junio de 2027.

En síntesis

Marco Antonio Figueroa postuló su deseo de dirigir a la selección chilena de fútbol.

postuló su deseo de dirigir a la selección chilena de fútbol. El técnico tiene una cláusula de salida en su actual club, el Comunicaciones guatemalteco.

en su actual club, el Comunicaciones guatemalteco. Nicolás Córdova se mantiene actualmente como el director técnico interina de la Roja.