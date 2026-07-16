Buscado por años en la federación de Chile, argentino ya tiene todo acordado para dirigir en el fútbol mexicano. Se cae otro candidato en la Roja.

La selección chilena prepara el próximo proceso rumbo al Mundial 2030, donde aún no se define al entrenador que comandará al equipo. Por ahora, Nicolás Córdoba sigue como interino, mientras suena Manuel Pellegrini.

Pero otro de los nombres que siempre se buscó en la federación chilena viene desde Argentina. Se trata de Hernán Crespo, quien en años anteriores estuvo cerca de la firma y hoy le da el adiós definitvo a la Roja.

“Hernán Crespo es el nuevo entrenador de Atlas. En las próximas horas, viajará a Guadalajara y firmará hasta junio de 2028. Su debut será frente a Santos Laguna. Trato hecho”, informó el periodista César Merlo.

La larga carrera de Crespon que encandiló a la Roja

Hernán Crespo nuevamente se alejó de la opción de dirigir a la selección chilena. El entrenador argentino parte al fútbol mexicano para dirigir al Atlas, tras su última aventura por el torneo brasileño.

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Mientras el elenco azteca debutará este viernes en el Apertura 2026 con el interinato de Omar Flores, Crespo tiene todo listo para reemplazar a Diego Cocca. El argentino tiene larga experiencia como DT en materia internacional.

Con el título de Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, registra pasos por bancas de equipos como Módena, Banfield, Al-Duhail, Al-Ain y recientemente el Säo Paulo de Brasil.

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Por ahora en Chile no hay luces del nuevo entrenador de la Roja, ya que el propio Pablo Milad explicó que bajo su mandato no se elegirá al DT. El dirigente termina en novimiebre próximo su ciclo.