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Universidad de Chile

Johnny Herrera quiere volver para ser presidente de U de Chile: “Tengo que ir por todo”

El histórico portero de los azules aseguró que le encantaría volver a la U para cambiar el rumbo, además que conoce todo el club.

Por Cristián Fajardo C.

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Johnny Herrera quiere volver al club de sus amores.
© MARTIN THOMAS/PHOTOSPORTJohnny Herrera quiere volver al club de sus amores.

Las aguas no han estado tranquilas en el ámbito dirigencial de Universidad de Chile, menos luego de la investigación del caso Sartor que salpicó con todo a la dirigencia de Azul Azul y al ex presidente Michael Clark.

Por lo mismo, en el mundo bullanguero siempre se habla que se debe encontrar un nuevo rumbo, ojalá con nuevos nombres que apunten a devolver al cuadro azul a la gloria.

Uno de ellos es Johnny Herrera quien no escondió sus ganas de poder regresar en algún momento a la U, pero esta vez en un cargo que pueda tomar las riendas: siendo presidente.

Johnny Herrera se postula para cambiar el rumbo de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Fue en conversación con el podcast, “El Presi del Pueblo”, donde Johnny Herrera apuntó a volar alto con un regreso triunfal en Universidad de Chile, para devolver al alma al club.

Si llego a estar ahí, tengo que ir por todo. Mi personalidad siempre ha sido de esa forma. Soy muy de escuchar a la gente, de entender y adaptarme a las necesidades que tienen los clubes”, explicó.

Por lo mismo, asegura que es un sueño que tiene en mente, que conoce en detalle todo lo que pasa en la U, donde fue juvenil, arquero, capitán y campeón con la camiseta azul.

“Tengo experiencia de más de 20 años con la U. Llegué a los 13 años y pasé por todas las etapas. Por tanto, si hay alguien que sabe de ese club, soy yo. Y si llego a llegar a la U, sería para hacerme cargo absoluto del club”, explicó.

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