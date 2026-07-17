Los azules están a detalles de quedarse con los servicios del defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien dejará a Club León para sumarse a las filas del Romántico Viajero.

Universidad de Chile quiere seguir sumando nombres en este mercado de fichajes invernal tras el arribo de Gonzalo Reyna. Luego de reforzarse en delantera los azules ahora apuntan a potenciar la defensa, teniendo ya en carpeta a un favorito.

Hablamos del uruguayo Valentín Gauthier, jugador de 22 años que actualmente milita en el Club León de la Primera División de México y que es el apuntando para reforzar una zona en donde la U ha sufrido por el bajón de Franco Calderón y las lesiones de Matías Zaldivia.

Y ojo, que de acuerdo a las informaciones que llegan desde México, el acuerdo para que el defensor sea azul es total, por lo que en las próximas horas debería oficializarse su arribo.

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Avisan que Valentín Gauthier tiene todo listo para jugar en Universidad de Chile

Según consignó el espacio Súper Deportivo en el sitio mexicano AM, Gauthier ya arregló su salida del Club León para arribar a la U mediante un préstamo con opción de compra tras estar un año en la institución.

Formado en el Club Juventud de Las Piedras de Uruguay, el defensor de 22 años estuvo por una temporada en México, donde alcanzó a jugar 16 partidos con 1210 minutos de acción.

Valentín Gauthier tendría acuerdo total para ser el flamante nuevo refuerzo de Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

En caso de materializarse este fichaje, a Universidad de Chile le quedaría un jugador más para contratar en este mercado invernal tras el arribo de Gonzalo Reyna. Con esto dicho, el equipo de Fernando Gago debe elegir con pinzas su próximo jugador para afrontar la segunda mitad el año.

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En síntesis