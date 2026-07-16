El ex volante de la selección chilena es un experto sobre el fútbol mexicano y no tiene una buena imagen de Valentín Gauthier.

Universidad de Chile tiene casi todo listo con Valentín Gauthier para que sea su nuevo refuerzo. Para muchos es un desconocido, pero Fabián Estay lo ha visto actuar en México y no tiene una gran opinión.

El Romántico Viajero necesita levantar su campaña. Están a 12 puntos de Colo Colo en la Liga de Primera, por lo que están obligados a realizar una remontada heroica si quieren quedarse con el título. Fernando Gago ha insistido en que necesita refuerzos.

Estay tiene dudas con Gauthier

En los últimos días que ha revelado que Valentín Gauthier está a detalles de firmar contrato con Universidad de Chile. El defensa uruguayo de 22 años llegará desde León de México a préstamo con opción de compra. Fabián Estay, quien está radicado en tierra azteca, analizó su fichaje.

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“No te podría definir mucho porque no jugó tanto, lo trajeron como un agente joven para tratar de potenciarlo y bueno, si ahora se tiene la posibilidad de ir es porque no lo lograron y porque no los convenció seguramente“, indicó Estay a Bolavip, dejando en claro que al charrúa no le fue bien en la Liga MX. Además aseguró que el momento de León no era bueno.

“Me parece que el que más destacaba era siempre (Rodrigo) Echeverría, que mejoró un poquito con (Javier) Gandolfi este León, pero la verdad que yo no le vi tantas cosas (…) a mí no es que me haya llenado el ojo completamente“, complementó el mundialista con Chile en Francia 1998.

Gauthier no se ganó un puesto en León de México. Imagen: Getty

En un año en el fútbol mexicano Valentín Gauthier jugó solo 16 partidos. Poco para un jugador de su edad. Estay espera que con Fernando Gago pueda elevar su nivel y ser un aporte para el Romántico Viajero, club en el que Fabián jugó en 1993.

“Veremos qué sucede, si Gago está contento con él porque lo conoce y porque seguramente tenía un seguimiento sobre él. Universidad de Chile tal vez necesita un jugador de esas características“, cerró Fabián Estay.