Desde la dirigencia de Azul Azul asumen el escaso presupuesto para nuevos nombres, por lo que trabajan con "creatividad".

Universidad de Chile tiene un particular mercado de fichajes, donde el gerente deportivo Manuel Mayo ya había confirmado que “habrá que ponerse creativos” a la hora de buscar refuerzos.

En ese sentido, ya arribó Gonzalo Reyna, en un préstamo con opción de compra, además que ahora suman a Valentín Gauthier, en la misma modalidad de negociación.

Por lo mismo, queda en claro que el presupuesto seguirá siendo escaso, por lo que una oportunidad de un “bombazo” quedó esfumado hace rato por la dirigencia de Azul Azul.

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La U no tiene presupuesto para un “bombástico”

Universidad de Chile mantendrá la tónica de los mercados de fichajes de mitad de temporada, donde, pese a que se habló de una transformación de la mano del técnico Fernando Gago, eso está lejos de la realidad.

El técnico de los azules manifestó que la idea era poder completar los tres cupos disponibles en la ventana de invierno, algo que ha ido avanzando, pero con nombres que son apuestas en el fútbol chileno.

Gonzalo Reyna, para pelear un puesto como extremo, además de Valentín Gauthier, para la lucha en defensa, no convencen, en primera instancia a los hinchas, para un equipo que promete pelear el título a Colo Colo.

Hay que dejar en claro que la U está bajo 12 puntos de los albos en la tabla de posiciones, por lo que si quieren aspirar alto deben tener una segunda rueda a la perfección.

Fernando Gago mueve piezas en la U, pero depende de la billetera.

La U hizo correr la lista por su último refuerzo

Valentín Gauthier es el último refuerzo con el que ya tiene un acuerdo la U, para un préstamo desde el Club León de México, por una temporada y media para venir a la defensa de los azules.

Fue en este nombre que, según Cooperativa, la U hizo correr la lista por un aspecto económico, manteniendo la postura dicha por Manuel Mayo de “ponerse creativos”.

“La U contrató la tercera opción para refuerzo: los otros eran Paulo Díaz y Nicolás Díaz. Llegaron las dos carpetas, se entusiasmaron, preguntaron cuánto vale Paulo, llega libre y le dijeron imposible, porque le significaba ser el sueldo más alto de la U con 90 mil dólares, algo que la U no podía pagar, agrega el monto del pase”, explicaron.

“Nicolás Díaz estuvo esperando hasta hoy la respuesta de la U y dijo ya no puedo seguir, estuvo en la disputa por quedarse en el puesto de refuerzo, por lo que en las próximas hora se va a Alianza Lima“, finalizaron.

Revisa el video de la U: