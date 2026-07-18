¿Otra baja en la U? Cortado por Fernando Gago analiza salida en mercado de fichajes

Días movidos enfrenta el Romántico Viajero ya que podría perder una nueva pieza para el segundo semestre del 2026.

Universidad de Chile enfrenta un movido mercado de fichajes. Tras el alentador cierre del primer semestre, entre las contrataciones destaca la llegada del extremo argentino Gonzalo Reyna y del defensa Valentín Gauthier.

Sin embargo, no todas son alegrías. Esto porque el elenco que dirige Fernando Gago podría perder a uno de sus jugadores de mayor experiencia y líder del equipo.

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Así lo informa Bolavip Chile donde se detalla que Cristopher Toselli analiza seriamente dejar el CDA. Lo que tiene directa relación con los pocos minutos que ha sumado en la U.

El último partido oficial fue por la Liga de Primera el pasado 28 de septiembre cuando los azules igualaron 1-1 con La Serena en el Estadio La Portada.

Toselli quiere sumar más minutos y analiza la opción de dejar la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Tras ello, han pasado 37 partidos donde no ha sumado minutos. Ahora con Gago en la banca, “Hulk” tampoco ha tenido oportunidades y en los últimos partidos por Copa Chile ni fue convocado.

Por lo mismo, el Mundialista con la selección chilena se puso el traje del superhéroe verde y golpeó la mesa por su situación. A tal punto que el medio citado indica que “baraja posibilidades de salir en este mercado”.

El complejo escenario de Toselli en la U

La situación de Cristopher Toselli se hace aún más compleja. Especialmente porque en los últimos días, y por decisión de la gerencia deportiva, regresó el portero José Alburquenque.

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El guardameta de 18 años terminó de forma anticipada su préstamo con Lota Schwager y todo indica que tendrá la chance de alternar con Gabriel Castellón, que es el portero titular. Por lo que no se descartan novedades con el formado en la UC en las próximas horas.