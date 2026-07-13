Los hinchas azules sacan cálculos de las jornadas libres en la intertemporada, porque justo calzan en los duelos de la albiceleste. ¿Será tan así?

Los hinchas de Universidad de Chile se han sorprendido por la intertemporada que está llevando adelante el plantel de los azules, con el técnico Fernando Gago a la cabeza.

Desde el sábado, cuando retornaron tras 5 días de vacaciones, que se ponen a punto en lo físico pensando en la lucha de la Liga de Primera 2026, donde tienen dura tarea para pillar a Colo Colo.

Algo que llamó la atención fue que no se dispuso doble turno, aparte que hay dos días libres considerados en esta semana, los que, si uno calcula, chocan justo con los duelos de Argentina en el Mundial 2026.

Fernando Gago lleva adelante la intertemporada de la U. Foto: U de Chile.

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La duda de los hinchas de la U con la intertemporada

Universidad de Chile sigue trabajando en la intertemporada con el técnico Fernando Gago, donde hay tensión por una coincidencia que apunta al Mundial 2026.

Esto, porque los azules dispondrán de días libre el miércoles y el domingo, lo que llevó a algunos hinchas a sacar algunas cuentas de lo que está programado para esta jornada.

Por ejemplo, el miércoles, juega la semifinal la selección de Argentina en contra de la selección de Inglaterra, a contar de las 15.00 horas, en una definición imperdible para los futboleros.

Mientras que para el domingo está agendada la gran final del torneo en Estados Unidos, la que también podría tener presente al equipo de Lionel Messi y compañía.

Si bien todo puede ser una coincidencia futbolística, por ahora los hinchas quedan con la duda de la planificación, teniendo en cuenta que la U vuelve a la competencia el domingo 26 de julio ante Audax Italiano en la Liga de Primera.

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