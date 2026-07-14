La locura táctica que planea Lionel Scaloni en Argentina para sorprender a Inglaterra en el Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste tiene en mente cambiar el esquema de cara al duro duelo ante los ingleses por las semifinales.

Los fanáticos del fútbol están muy ansiosos, porque se vienen dos semifinales de lujo en el Mundial 2026. La Conmebol metió un solo equipo entre los mejores cuatro, Argentina, que tiene una llave dura ante Inglaterra.

Se le acabó el camino allanado a la Albiceleste, que por fin se medirá ante un rival con pergaminos en la Copa del Mundo, y este miércoles choca con el equipo de Thomas Tuchel en Atlanta.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, está ansioso de cara al juego de este miércoles y en la prensa del vecino país apuntan que el estratega tiene en mente hacer un cambio táctico y así mover la formación contra Inglaterra.

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Lionel Scaloni estudia poner una línea de 5 defensores ante Inglaterra

En Bolavip Argentina informaron que Scaloni está preocupado por el frente de ataque de los europeos, liderados por Harry Kane, es por ello que piensa usar cinco zagueros en Atlanta.

“Scaloni prepara la formación para enfrentar a los británicos. Teniendo en cuenta las falencias que mostró su equipo, el DT analiza cambiar el esquema y saltar a la cancha con una línea de 5 defensores, aunque con dos carrileros más ofensivos“, explicó el citado medio.

El perjudicado con el cambio táctico es el volante Rodrigo de Paul, de pésimo rendimiento en todo el Mundial 2026, a quien le pesó irse a cebar mates para Lionel Messi en Inter de Miami.

Lionel Scaloni busca fórmulas ante Inglaterra (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“El DT paró a 5 de sus jugadores atrás y, aunque cuidó a Cuti Romero, todo indica que volverá a ser titular. El que saldría podría ser Rodrigo De Paul, por lo que se quitaría a un mediocampista para sumar a Nicolás Otamendi a la última línea”, explicaron.

Argentina toma recaudos para el partido ante Inglaterra, que se jugará este miércoles en el estadio climatizado de Atlanta.

En síntesis

Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta.

disputarán la semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta. Lionel Scaloni ensaya una alineación con cinco defensores para el partido.

ensaya una alineación con cinco defensores para el partido. Rodrigo de Paul saldría del esquema titular para dar paso a Otamendi.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.