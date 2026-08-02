El cuadro lila se hizo fuerte en el Ester Roa y sumó una victoria clave por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Deportes Concepción se quedó con una victoria clave en la fecha 17° de la Liga de Primera, porque le pasó por encima a Universidad Católica y venció por 3-0.

Un invitado de piedra al partido es el mal clima, que provocó que la cancha del ester Roa Rebolledo estuviera en mal estado, afectando a ambos equipos.

Los lilas pegaron de entrada. Jorge Henríquez mandó un lindo tiro libre al poste, luego de un rechazo la pelota le quedó a Joaquín Montecinos, quien con un derechazo cruzado abrió la cuenta a los 10 minutos.

La UC no reaccionó nunca y Concepción pegó el segundo combo. Montecinos desbordó por la derecha y lanzó un lindo centro para Joaquín Larrivey, que con un cabezazo dejó sin chances a Darío Melo. Iban 32′.

En la segunda parte los locales sacaron más diferencias, gracias al gol con golpe de cabeza de Norman Rodríguez (69′). También marcó Fernando Romero, pero estaba adelantado.

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Concepción se ilusiona con las copas, la UC se olvida del título

La victoria le sirve de mucho a Deportes Concepción, porque suma 20 puntos y se empieza a alejar de la zona de descenso. Además, se ilusiona con clasificar a torneos internacionales.

Universidad Católica, en tanto, quedó muy lejos en la lucha por el título y mira cada vez de más atrás al líder Colo Colo, porque tiene 27 unidades, 15 menos que el puntero del fútbol chileno.

Universidad Católica recibió un duro golpe ante Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

En la próxima fecha, Deportes Concepción recibe a Universidad de Concepción, mientras que Universidad Católica recibe a Cobresal en el Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera