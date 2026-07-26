Tras triunfo de Concepción sobre O’Higgins: así quedó la tabla de la Liga de Primera

El elenco de Fernando Díaz logró un contundente triunfo por 2-0 y sale del fondo de la tabla.

Deportes Concepción se hace fuerte en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El elenco dirigido por Fernando Díaz superó por 2-0 a O’Higgins y sale del fondo de la tabla.

El cuadro lila no se complicó ante la fuerte lluvia que se hizo sentir durante todo el partido y logró hacer valer la localía ante los rancagüinos que presentaron equipo alternativo, pensando en la revancha por Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

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Pese a ello, la visita abrió el marcador al minuto 14 con anotación de Bastián Yáñez. Pero el VAR apareció, y como en el Mundial, anotó el tanto ya que el pie del delantero estaba fuera de posición permitida.

Tras ello, el “León de Collao” despertó y logró abrir el marcador recién en el minuto 45 con el penal de Joaquín Larrivey. En el complemento los locales dominaron y lo reflejaron con un golazo de otro partido.

Mario Sandoval recibió fuera del área, y se perfiló para su pierna diestra para sacar un remate al ángulo que desató los festejos entre los fieles hinchas que llegaron al Ester Roa Rebolledo. Incluso en la transmisión de TNT Sports postularon el tanto al Premio Puskás de este año.

“Vamos de poquito saliendo del fondo de la tabla. Estamos haciendo bien las cosas. Pensé pegarle de primera, pero me perfile y la pude colocar al ángulo”, confesó más tarde Sandoval tras su golazo.

Con el marcador a su favor, el Conce siguió en busca del tercero. El que llegó en el 84’ luego del penal fallado por Larrivey y que Fernando Romero empujó la pelota para anotar su tanto. Sin embargo, el juez Mathías Riquelme con revisión del VAR anuló la jugada por falta sobre el portero Jorge Peña.

Triunfo de Concepción ante O’Higgins: así quedó la tabla de la Liga de Primera

Con este triunfo de Deportes Concepción, el cuadro lila pasa a la posición 13° con 17 unidades. Por lo que se escapa del fondo de la tabla y deja atrás a Audax (16), Cobresal (14), y Calera (12). Aunque los cementeros completan su partido pendiente este lunes ante Everton.

Así quedó la tabla con el triunfo de Concepción sobre O’Higgins por la fecha 16°

Por su parte O’Higgins se estanca en el décimo puesto con 20 puntos. A la espera de lo que será el gran desafío este próximo jueves ante Boca Juniors para seguir avanzando en la Copa Sudamericana.