Tal como pidió Gago, se viene una lucha deportiva por ser estelar, entre el goleador de la temporada y el único refuerzo.

Universidad de Chile comenzó con triunfo en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, luego de vencer por un marcador de 2-1 al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Para ese encuentro el técnico Fernando Gago no pudo contar con el único refuerzo que tiene la U para el segundo semestre, el argentino Gonzalo Reyna quien prepara su pelea por un puesto.

Esto, porque es el apuntado a luchar un puesto en el once estelar con Maximiliano Guerrero, donde es este último quien sacó la voz en la pelea que se viene en los próximos días en el CDA.

Maximiliano Guerrero es el actual goleador de la temporada en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Guerrero vs Reyna la pelea que se viene en la U

Maximiliano Guerrero es el actual goleador de la temporada en Universidad de Chile, donde el técnico Fernando Gago decidió que faltaba un refuerzo para apurarlo.

Por lo mismo, fueron a buscar a Gonzalo Reyna, con unas condiciones de mucho más ataque, lo que puede hacer tambalear a Guerrero o potenciar sus habilidades en la U.

“Para mi es una motivación extra, es un gran jugador, lo ha demostrado en los entrenamientos, donde técnicamente es muy bueno, me sirve para seguir creciendo, es una gran competencia le deseo lo mejor y que venga sumar”, explicó Guerero.

En cuanto la lucha, el ex La Serena fue claro: “Siempre hay cosas por mejorar, como el duelo uno contra uno, que es el fuerte de Reyna, que es un jugador muy bueno. Cada uno tiene lo suyo, pero el profe decide quién esté mejor, pero hay que estar preparado para sumar al equipo”.

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