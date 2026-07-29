El arquero de Cabo Verde todavía no se suma a los Albos y crece la ansiedad por su arribo a Macul.

Colo Colo dio un verdadero golpe al mercado mundial al quedarse con Vozinha. Las expectativas son muy altas, por lo que hay un enorme deseo de que ya esté en Macul.

Fue el pasado viernes que Aníbal Mosa sorprendió al fútbol nacional e internacional al anunciar la llegada del arquero de Cabo Verde. Han ido pasando los días y su arribo se ha atrasado. Ahora se estima que será este jueves 30 de julio el día en que pise la copia feliz del edén.

El video de Vozinha

Como es sabido y gracias a su importante actuación en la Copa del Mundo 2026 con Cabo Verde, ahora Vozinha es una verdadera estrella del planeta fútbol. Cuenta con alrededor de 30 millones de seguidores en Instagram, lo que demuestra su impacto en redes.

Desde que se supo de su acuerdo con Colo Colo, los hinchas están muy pendientes de cada gesto del portero africano, aunque ahora hubo uno que llamó bastante la atención, ya que hizo una nueva publicación en Instagram que no dejó indiferente a nadie.

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Vozinha subió un video caminando en una cancha de fútbol, haciéndole promoción a la película “Spiderman: un nuevo día“, la cual ya está en los cines de todo el planeta.

“Cuando dos héroes que creen que todo el mundo puede marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles”, dice la publicación, donde Vozinha termina poniéndose la típica polera roja de héroe de la pantalla grande. El de Cabo Verde no pierde el tiempo en su faceta de “influencer”.

Se espera que Vozinha llegue este jueves a Chile y se integre lo antes posible a los entrenamientos de Colo Colo. Los Albos son cómodos líderes de la Liga de Primera y podrían terminar dando la vuelta olímpica con una de las mayores figuras del Mundial 2026.