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Tenis

Alejandro Tabilo se mete en los cuartos de Washington y espera por un top ten

El tenista chileno avanza en el certamen estadounidense tras vencer al francés Terence Atmane en sets corridos.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo gana un partido clave en Washington.
© GettyAlejandro Tabilo gana un partido clave en Washington.

Triunfazo. Alejandro Tabilo (30°) se metió en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, luego de vencer al francés Terence Atmane (56°).

El jugador nacional mostró un gran nivel en el cemento estadounidense, donde se impuso por 6-3 y 7-6 (6), en una hora y 33 minutos de juego, para así avanzar a la ronda de los 8 mejores.

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Tabilo a los cuartos de final en Washington

En el primer set el chileno mostró su mejor cara, porque en el tercer game quebró y administró la ventaja gracias a sus poderosos golpes desde el fondo. Luego, en el noveno juego volvió a quebrar y así se fue arriba en la cuenta.

La segunda manga fue muy apretada. En el cuarto juego se le abrió una ventana a Tablo, pero Atmane la cerró de golpe y levantó dos punto de quiebre en contra de manera muy inteligente. Se fueron al tie break en un apretado duelo.

Alejandro Tabilo suma rodaje en Washington. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

Alejandro Tabilo suma rodaje en Washington. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

El desempate fue muy apretado, como todo el compromiso, pero el chileno sacó una ventaja corta y se impuso por 8-6, para así clasificar a la siguiente ronda en la capital de Estados Unidos.

Por los cuartos de final, Alejandro Tabilo espera rival, ya que se medirá al ganador del partido entre el estadounidense Ben Shelton (8°) y el francés Ugo Humbert (28°).

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