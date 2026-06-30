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Wimbledon

Alejandro Tabilo tiene un pésimo paso por Wimbledon y pierde sin dar pelea en primera ronda

El tenista chileno tuvo debut y despedida en el Grand Slam que se juega en césped y no le dio pelea a Kamil Majchrzak.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo en Wimbledon.
© GettyAlejandro Tabilo en Wimbledon.

Se acabó. El paso de Alejandro Tabilo (33°) por Wimbledon duró apenas un suspiro, porque quedó eliminado en la primera ronda del Grand Slam que se juega en canchas de césped.

El zurdo, que fue cabeza de serie en el major británico, no pudo repetir la buena campaña que tuvo en el pasado Roland Garros, y se fue eliminado de inmediato en Londres.

Tabilo mostró muy poco de su tenis y fue anulado de principio a fin por el polaco Kamil Majchrzak (45°), quien se cobró revancha de la derrota que le propinó el tenista chileno en París.

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Alejandro Tabilo sufre una dura derrota en Wimbledon

La gira de Alejandro Tabilo en las canchas de césped en la temporada 2026 fue pésima, porque jugó tres encuentros (Queen’s, Mallorca y Wimbledon) y los perdió todos.

Alejandro Tabilo perdió feo en Wimbledon. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Alejandro Tabilo perdió feo en Wimbledon. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Majchrzak aprovechó el mal momento del jugador nacional y se impuso por un claro 6-3, 7-5 y 7-5, en dos horas clavadas de partido.

Wimbledon se queda muy temprano sin la presencia de jugadores jugadores, puesto que Alejandro Tabilo perdió en el cuadro principal, Tomás Barrios en las clasificaciones, mientras que Cristian Garin y Nicolás Jarry no lo jugaron.

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